Pedro José Franco: «La palabra Maspalomas ha perdido sentido»

Recibe usted en su municipio en título de Hijo Predilecto. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Mira, con 75 años significa mucho. No es falsa humildad. Es real. Me alegro por mí, pero también porque viene a poner en valor todas aquellas cosas que yo he ido defendiendo durante más de la mitad de mi vida. Se lo dedico, primero a mi familia, por supuesto, pero también a los hombres y mujeres que tuvieron que sufrir en los 60 y en los 70 el que una pala de tractor hiciera tabla rasa con el pueblo de Maspalomas. Se derribaron viviendas, desapareció la etnografía que había en todo este pueblo, los valores que heredamos de nuestros padres y abuelos. Se partió de cero y se perdió todo en aras del progreso y del porvenir. Yo estoy empeñado en que los niños y los jóvenes sepan nuestra historia, porque lo desconocen, al igual que las personas residentes y los turistas que nos visitan. Quiero que sepan que antes de ser turísticos fuimos pastores, pescadores, labriegos y aparceros del tomate. Todo eso éramos antes de convertirnos en lo que somos ahora.

Usted todavía se refiere a San Fernando como ‘El Poblado’

Porque el poblado de San Fernando existe, y ese es otro mito que quiero tirar al suelo. La palabra Maspalomas ha perdido sentido. La palabra Maspalomas es conocida desde 1502, cuando el hijo de Colón la hace constar en el libro del diario de abordo de su padre, cuando viene en el cuarto y último viaje por aquí. Desde principios del siglo VI, en 1502, existe la palabra Maspalomas . Y la palabra, el topónimo, San Fernando, tiene día y hora de nacimiento. El primero de marzo de 1961 se inaugura lo que es el poblado de San Fernando. Los que dicen que todo es Maspalomas les pregunto, el día antes de nacer el topónimo San Fernando, ¿qué éramos? Esto era Maspalomas como poblado, como núcleo poblacional. Después tenemos el Faro de Maspalomas, la charca de Maspalomas, las dunas de Maspalomas, la playa de Maspalomas... pero Maspalomas es esto que hoy conocemos como San Fernando, porque San Fernando creció, junto con la población, y mandó a un segundo término, el topónimo de Maspalomas.

Dígame algunos hitos que se han dado aquí.

Mira, Maspalomas está relacionada directamente con dos de los hitos más importantes de la historia de la humanidad. El primero, cuando Colón hace escala aquí, en 1502, y es el hito del descubrimiento del nuevo mundo. Y también cuando el hombre pisó la Luna, en 1969, que desde la estación de Maspalomas se le hizo seguimiento. No es una anécdota, es una realidad. Desde aquí, el segundo día del vuelo, se corrigió un giro en el trayecto que se comprobó que estaba defectuoso. Si no se hubiera corregido desde la estación espacial de Maspalomas, y lo reconoció el presidente de la época, Richard Nixon, la pisada en la luna no hubiera sido en el 69. Se hubiera tenido que aplazar. Esos son dos hitos importantes.

¿Qué le motiva a usted a ser, de alguna manera, el historiador local de aquí?

El atrevimiento. Ojalá aparezca alguien o hubiera aparecido alguien cuando tenía que aparecer y lo hiciera mejor que yo. No soy periodista ni cronista oficial, y todo esto viene desde niño. Fuimos unos atrevidos. Con 16 años, y con pantalones cortos, ya dirigía un grupo de teatro que representaba obras de Unamuno y de Benito Pérez Galdós, y también hacíamos obras de Navidad, las comedias del Navidad, que se llamaba antes. Otro ejemplo es que a mí no me gusta el fútbol, pero fundamos con Juan Domingo Afonso el Club Deportivo San Fernando en 1969. También hacía de corresponsal del Eco de Canarias, y mi hermano Juan Franco hacía las fotos. Creo que aquí lo que triunfó en su momento fue más el atrevimiento que otra cosa porque conocimientos no teníamos. Todo lo que se hacía se hacía por primera vez, sin parámetros donde fijarte, ni nada de dónde copiarte. Partes de cero en todo, y eso era muy agradecido por parte de la gente del pueblo.

¿A qué le tiene nostalgia?

A la Maspalomas de los años 60. No lo digo mucho por no caer en la frase ‘Cualquier tiempo pasado fue mejor’. Esta feo decirla, pero se añora mucho. Yo entré en el Ayuntamiento en el 80, después de las primeras elecciones municipales. En esa época, en San Bartolomé y en casi todas las partes, estaba todo por hacer, en cultura, deporte, festejos y en promoción turística, por supuesto. Cuando yo entré tuve la suerte y la fortuna de vivir esa década de los 80, que fue gloriosa. ¿Cuántas discotecas había en los 80? Digo que yo tuve la suerte de vivir esa década en primera persona. Todo lo que se hacía por primera vez. No te sentías trabajando, te sentías creando y haciendo historia. Empecé como auxiliar administrativo y después, cuando me descubrieron la venilla, me hicieron animador socio cultural y pasé a organizar Carnavales, fiestas, tenderetes y otros saraos. No existía el departamento de Cultura, ni el de Juventud, ni Deportes, Festejos o Turismo. Todo se organizaba dentro de la propia Alcaldía. Tampoco existían complementos, gratificaciones ni horas extras. Así se trabajó, y yo añoro aquello. De los 32 años que estuve en el Ayuntamiento, los 10 últimos estuve ejerciendo de director técnico de Patrimonio Histórico y Artístico.

Usted ya ha publicado varios libros, ¿en qué está ahora?

Pues ahora estoy en un nuevo libro, que presento el día 6 de noviembre en el Faro de Maspalomas. Voy a decir aquí el título por primera vez. Se llamará Maspaloma -sin «S». Esto se debe a que los cartógrafos de mucho prestigio de los siglos XVI y XVII, que hacían mapas de una belleza tremenda, aparecen la palabra Maspaloma sin ese. Yo publiqué Maspalomas antier, que es un recopilatorio de 500 fotos de lo que era Maspalomas antes de, luego Maspalomas, las raíces del progreso, que es lo que Maspalomas después de, cuando nació todo en San Agustín, además de otras publicaciones. Este es el primer libro que saco y que habla desde la época aborigen. Es un libro que va dirigido principalmente a los niños y jóvenes que desconocen lo que es la realidad de Maspalomas y lo que significó en su día para la historia de Gran Canaria y de Canarias. Es ameno y didáctico, con bastante ilustración, y que contiene también un apéndice final con inglés y español.