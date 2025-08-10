Del queso y ron al paraíso del sabor en La Atalaya de Santa Brígida

Desde hace casi 40 años, en Santa Brígida se respira pasión, delicadeza, trabajo y cariño. También perseverancia y, posiblemente, exigencia. Cuando la puerta del restaurante Rincón el Vinco, situado en la Atalaya, se abre, un cóctel de aromas se apodera del olfato y, por si fuera poco, los cuatro sentidos restantes comienzan a funcionar de una forma acelerada. El sonido de una música sutil, el tacto de una vajilla delicada, la vista que enfoca hacia una decoración a la que no le falta detalle y el gusto de unos platos que no dejan indiferente a nadie se apoderan de los comensales. En ese momento, comienza un viaje por las diferentes culturas gastronómicas del mundo.

Una botella de ron, una de whisky y un queso duro fueron, en el año 1986, los tres únicos productos que la corta carta del establecimiento ofertaba a sus clientes. Carmelo Zaal, su dueño en esa época, decidió que tener una extensa variedad de platos no era necesario para contentar a los comensales. No tenía conocimiento sobre la cocina pero, si algo sabía con seguridad, era que iba a poner todo su amor y su empeño a cada porción de queso o copa que decorase la barra de su pequeño bar. De esta forma ha conseguido que, casi cuatro décadas después, los mismos clientes de esa época sigan cruzando la puerta hacia el paraíso gastronómico tantos años después.

Zaal, de padres libaneses pero nacido en Gran Canaria tiene actualmente 92 años y, aunque sigue yendo casi a diario a prender la cocina del restaurante con carbón, ahora ha tomado el relevo del Rincón el Vinco su hija y su yerno. «Después de viajar por muchos países e impregnarme de diferentes gastronomías, la carta del restaurante ha evolucionado muchísimo» , explica Miguel Ángel Santana, el cocinero y familiar de Zaal. El menú cuenta con opciones para todos los gustos pero, sin embargo, hay platos estrella que destacan solo por su nombre, no hace falta ni verlos. «Se vende mucho el ceviche peruano tradicional, el lechazo de Ávila que se asa en horno de leña, las habichuelas rebozadas y también unos champiñones que, en su interior, contienen lechazo» , resalta el cocinero.

El lechazo, uno de los platos estrella, tarda en cocinarse tres horas en un horno de leña

La pasión de Santana por esta variedad de cordero no es casualidad y es que, hace varios años, hizo una ruta por los mejores restaurantes de Segovia en donde se hacía lechazo. La carta del restaurante no siempre está ataviada con los mismos platos pero, desde luego, si hay algo que perdura en el tiempo es el yogur libanés. «Fue nuestro primer postre y, desde entonces, hace unos 38 años que lo seguimos haciendo» , destaca.

En el establecimiento reinan los productos frescos y, a poder ser, canarios. «Las frutas y verduras son siempre de temporada y de la Isla», asegura. Para las carnes, tiene otras opciones. «Las traigo del norte de Europa, de Alemania y de Polonia porque, en esa zona, hay una raza de vacas que tiene muchísima calidad y mucho sabor», festeja.

Fachada del Rincón del Vinco. / Andrés Cruz

Sin embargo, la explosión de sabor de la comida no es lo único que impresiona. Emplatados llenos de color y, por supuesto, de cariño, transitan de un lado a otro por los pasillos del restaurante. «Queremos hacerlo lo mejor que podemos siempre y que los clientes queden satisfechos», aclara. «Tenemos más de cien vinos tintos en la carta, además de los blancos y varios tipos de cerveza», prosigue. «Apostamos por las bodegas Canarias pero, por supuesto, hay para todos los gustos», concluye.

El Rincón el Vinco no ha dejado de crecer, pero tampoco ha olvidado de dónde viene. Entre brasas, especias y sabores que cruzan fronteras, sigue latiendo la esencia de una familia que cocina con memoria, corazón y con mucho orgullo. Y mientras se encienda cada día esa cocina de carbón, la historia continuará sirviéndose en cada plato.