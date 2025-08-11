Bull Hotels impulsa su expansión en Gran Canaria con la incorporación de Bull Sunset Suites en Puerto Rico

Bull Hotels continúa fortaleciendo su presencia en Gran Canaria con un nuevo paso estratégico: la gestión del futuro Bull Sunset Suites, ubicado en Puerto Rico, una de las zonas turísticas más consolidadas del sur de la isla. El hotel se encuentra actualmente en proceso de reforma integral y tiene prevista su apertura el 1 de noviembre de 2025.

El establecimiento, propiedad de Tam Resorts, estará gestionado por Bull Hotels en una colaboración que une la visión empresarial de ambas compañías y refuerza el compromiso común con la calidad, la excelencia y el desarrollo turístico en Canarias.

Este proyecto marca un hito para la compañía, ya que será el primer hotel de la cadena en Puerto rico, ampliando su presencia en la isla, donde ya cuenta con hoteles en Playa del Inglés, San Agustín, Arguineguín y Las Palmas. Este nuevo paso supone una apuesta firme por el crecimiento estratégico y sostenido de la cadena, que consolida su posicionamiento en el sector hotelero actual. Con esta nueva incorporación, Bull Hotels demuestra que su modelo continúa creciendo con salud y determinación, mientras amplía la ambición de su marca en la isla.

Según palabras de la Directora de Operaciones Alba González “Para nosotros, este proyecto representa un salto cualitativo. La llegada a Puerto Rico no solo amplía nuestro mapa operativo, sino que aumenta nuestro tipo de oferta y target, siendo un producto sin alimentación y bebidas, solo alojativo, con vistas a estancias largas. Aparte de colaborar con una empresa sólida y con la que compartimos valores como Tam Resorts, es un éxito asegurado.”

El complejo se encuentra inmerso en una reforma de habitaciones, cambiando terrazas y balcones, para generar una vista más directa al mar, instalación de aire acondicionado, mejoras de mobiliario y la accesibilidad general, así como mejoras en vegetación y servicios.

Con más de 40 años de historia, Bull Hotels ha logrado mantenerse como una empresa cercana, sólida y con raíces en la isla. Su crecimiento se ha basado en el trabajo constante, la confianza de sus equipos y la fidelidad de miles de clientes que repiten cada año. La incorporación de Bull Sunset Suites es, en ese sentido, una muestra clara de que la empresa mira al futuro sin perder la esencia.

Esta nueva etapa refuerza la idea de que Gran Canaria sigue siendo un destino lleno de potencial y Bull Hotels quiere seguir formando parte activa de ese impulso, sumando calidad, experiencia y corazón a cada nuevo proyecto.

Con la apertura de Bull Sunset Suites, la cadena no solo diversifica su presencia geográfica, sino también su propuesta de valor, apostando por un producto renovado y adaptado a las tendencias del mercado.