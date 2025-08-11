Calor y calima no dan tregua y Canarias repite en la lista ‘top’ del país

La calima y las altas temperaturas, siguen sin dar tregua a las Islas, sobre todo a las orientales; y no está previsto que hoy aflojen de manera considerable. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que colocan al Archipiélago como espacio extraordinario en esta ola de calor en todo el país, mantiene activo este lunes el aviso rojo por calor en Gran canaria, el naranja en el resto del Archipiélago y el mismo por calima en Lanzarote y Fuerteventura .

Pero eso será este lunes. Es más, habrá que esperar al martes para ver un descenso notable de las temperaturas. Con todo, si el sábado Tasarte fue el lugar más caluroso de España con 43,5 grados, lo peor se vivió de madrugada. Agaete superaba los 36 grados a las 05.30 de la mañana; La Graciosa los 39 grados a las 09.50; y Morro Jable los 37,9 a las 06.50. Una situación que se vio agravada por rachas de viento que rozaron los 70 kilómetros por hora en estos lugares.

El día sí, fue de nuevo asfixiante y el municipio lanzaroteño de Tías fue el que cogió el testigo del calor: alcanzó los 42 grados y se situó en el octavo lugar del ranking de altas temperaturas de todo el país. Pero al menos no se rompieron las predicciones de la Aemet, que situaba ayer a Canarias en la cúspide del calor extremo.

La peor parte se la llevaron Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, aunque municipios de La Gomera como Agulo y Vallehermoso también rozaron los 40 grados. La calima se mantuvo en las islas orientales y afectó sobre todo a medianías y zonas altas de Gran Canaria.

Para este lunes, el aviso de la agencia se muestra color naranja en todas las islas y en rojo, por calor extremo casi toda la isla de Gran Canaria, salvo el norte. Estima temperatura máximas de 40 grados en medianías, cuenca de Tejeda, este, sur y oeste de la isla, con mínimas una vez más superiores a 30 grados.

El resto del aviso naranja que supone riesgo importante lo sufrirán en su mayor parte Lanzarote y Fuerteventura con valores que de 39 grados. En zonas del interior norte de Gran Canaria se registrarán unos 37 grados de máxima y las mínimas rondarán 27-25 grados. La calima persistirá en altura especialmente en Lanzarote y Fuerteventura.

A pesar de las advertencias y restricciones de actividades por la ola de calor, una mujer fue rescatada a las 14.00 horas por sufrir un golpe de calor cuando practicaba senderismo por el Camino de Los Gracioseros, en Haría. En este municipio lanzaroteño se llegaron a alcanzar los 39 grados; de hecho, la isla de César Manrique fue donde el calor incidió más ayer.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1 1 2 recibió la alerta en la que se informaba de que una senderista presentaba signos de un posible golpe de calor y no podía continuar la marcha. Fue rescatada por el helicóptero del GES y trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Valterra.

Es el tercer caso que ha trascendido de personas afectadas por golpe de calor en los dos últimos días en el Archipiélago; los tres en la calle o practicando deporte en este caso, y a horas del mediodía. La Dirección General de Seguridad y Emergencias insiste en estos días de calor extremo en indicaciones y consejos a la ciudadanía para prevenir casos como los citados.

Entre otros, evitar salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor o reducir la actividad física, protegerse del sol, caminar por la sombra o tomar líquidos para estar hidratados.