Cinco consejos para combatir la calima que asfixia Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha emitido un aviso ante la previsión de un nuevo episodio de calima que afectará a varias islas en los próximos días. Las autoridades instan a la población, especialmente a las personas más vulnerables, a extremar las precauciones para reducir el impacto en la salud.

El polvo en suspensión característico de este fenómeno meteorológico puede irritar y resecar las vías respiratorias, provocando desde molestias leves hasta un agravamiento de enfermedades crónicas como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Estos episodios suelen derivar en un aumento de las consultas médicas, las visitas a urgencias e incluso ingresos hospitalarios.

Además, la combinación de calima y altas temperaturas —que ya se están registrando en el archipiélago— potencia sus efectos negativos, incrementando el riesgo para quienes padecen problemas respiratorios o cardiovasculares.

La exposición a la calima puede generar tos y molestias en el pecho; palpitaciones y fatiga o mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. Estos síntomas pueden persistir hasta cinco días después de finalizado el episodio.

Recomendaciones de Sanidad

La Dirección General de Salud Pública recuerda que los grupos más sensibles incluyen a niños, personas mayores y pacientes con afecciones respiratorias o cardiovasculares crónicas. Entre las medidas aconsejadas destacan: