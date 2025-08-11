Cinco consejos para combatir la calima que asfixia Canarias
Las autoridades sanitarias recomiendan hidratarse, evitar la exposición al aire exterior y proteger a los grupos más vulnerables para prevenir complicaciones respiratorias
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha emitido un aviso ante la previsión de un nuevo episodio de calima que afectará a varias islas en los próximos días. Las autoridades instan a la población, especialmente a las personas más vulnerables, a extremar las precauciones para reducir el impacto en la salud.
El polvo en suspensión característico de este fenómeno meteorológico puede irritar y resecar las vías respiratorias, provocando desde molestias leves hasta un agravamiento de enfermedades crónicas como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Estos episodios suelen derivar en un aumento de las consultas médicas, las visitas a urgencias e incluso ingresos hospitalarios.
Además, la combinación de calima y altas temperaturas —que ya se están registrando en el archipiélago— potencia sus efectos negativos, incrementando el riesgo para quienes padecen problemas respiratorios o cardiovasculares.
La exposición a la calima puede generar tos y molestias en el pecho; palpitaciones y fatiga o mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. Estos síntomas pueden persistir hasta cinco días después de finalizado el episodio.
Recomendaciones de Sanidad
La Dirección General de Salud Pública recuerda que los grupos más sensibles incluyen a niños, personas mayores y pacientes con afecciones respiratorias o cardiovasculares crónicas. Entre las medidas aconsejadas destacan:
- Permanecer en interiores y mantener puertas y ventanas cerradas.
- Hidratarse frecuentemente y favorecer ambientes húmedos.
- Evitar la actividad física en exteriores para no forzar la respiración.
- Limpiar el polvo acumulado con paños húmedos para evitar que vuelva al aire.
- Solicitar ayuda médica llamando al 112 en caso de empeoramiento de los síntomas.
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- Italia se sirve en el Carrizal: el rincón de horno de leña que conquista con cada bocado
- Ola de calor: las altas temperaturas se concentran en zonas altas de 11 municipios de Gran Canaria
- Más de 70 profesionales participan en la Feria de Artesanía Gran Canaria Verano Sur
- Pedro José Franco: «La palabra Maspalomas ha perdido sentido»
- Marikas Rurales, aceptación y amor desde Ingenio
- La fortuna sonríe en Canarias: caen premios de la Lotería Nacional y La Primitiva
- El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pocito Bea