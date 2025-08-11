Cinco consejos para combatir la calima que asfixia Canarias

Las autoridades sanitarias recomiendan hidratarse, evitar la exposición al aire exterior y proteger a los grupos más vulnerables para prevenir complicaciones respiratorias

Rescatan a una senderista en Lanzarote en plena ola de calor

Rescatan a una senderista en Lanzarote en plena ola de calor

Emerlan

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha emitido un aviso ante la previsión de un nuevo episodio de calima que afectará a varias islas en los próximos días. Las autoridades instan a la población, especialmente a las personas más vulnerables, a extremar las precauciones para reducir el impacto en la salud.

El polvo en suspensión característico de este fenómeno meteorológico puede irritar y resecar las vías respiratorias, provocando desde molestias leves hasta un agravamiento de enfermedades crónicas como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Estos episodios suelen derivar en un aumento de las consultas médicas, las visitas a urgencias e incluso ingresos hospitalarios.

Además, la combinación de calima y altas temperaturas —que ya se están registrando en el archipiélago— potencia sus efectos negativos, incrementando el riesgo para quienes padecen problemas respiratorios o cardiovasculares.

La exposición a la calima puede generar tos y molestias en el pecho; palpitaciones y fatiga o mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. Estos síntomas pueden persistir hasta cinco días después de finalizado el episodio.

Recomendaciones de Sanidad

La Dirección General de Salud Pública recuerda que los grupos más sensibles incluyen a niños, personas mayores y pacientes con afecciones respiratorias o cardiovasculares crónicas. Entre las medidas aconsejadas destacan:

Noticias relacionadas y más

  1. Permanecer en interiores y mantener puertas y ventanas cerradas.
  2. Hidratarse frecuentemente y favorecer ambientes húmedos.
  3. Evitar la actividad física en exteriores para no forzar la respiración.
  4. Limpiar el polvo acumulado con paños húmedos para evitar que vuelva al aire.
  5. Solicitar ayuda médica llamando al 112 en caso de empeoramiento de los síntomas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents