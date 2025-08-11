¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) mantiene en nivel rojo de riesgo para la salud por altas temperaturas a diversas zonas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, tras la última actualización de previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Gran Canaria, el episodio de calor extremo se prolongará hasta el 15 de agosto, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote se prevé que remita mañana. Aunque algunas zonas de Tenerife y La Palma han salido ya de la situación de riesgo, persisten avisos naranja y amarillo en áreas concretas del Archipiélago.

Zonas en riesgo por calor extremo

Sanidad mantiene en rojo el nivel de riesgo para la salud por altas temperaturas en zonas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura / AEMET

El aviso naranja sigue vigente en Tenerife, en el área metropolitana (Candelaria, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte y Tegueste), y en La Palma, en la zona de cumbres (El Paso).

El aviso amarillo se mantiene en la zona oeste de La Palma (Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe).

Plan de prevención y población vulnerable

El Plan de vigilancia y prevención de los efectos en la salud asociados al exceso de temperaturas del SCS está dirigido a toda la población, pero con especial atención a personas vulnerables como:

Niños menores de 4 años y lactantes.

y lactantes. Mayores de 65 años .

. Mujeres embarazadas .

. Personas con enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, renales, diabetes, obesidad mórbida, hipertensión).

(cardíacas, respiratorias, renales, diabetes, obesidad mórbida, hipertensión). Personas que toman medicación sensible al calor como diuréticos, laxantes, neurolépticos, anticolinérgicos o benzodiacepinas.

como diuréticos, laxantes, neurolépticos, anticolinérgicos o benzodiacepinas. Personas con déficits cognitivos, sin autonomía, sin hogar o con elevada exposición laboral o deportiva al sol.

Recomendaciones para la población general y especialmente en la sensible

Evitar la deshidratación: beber agua y líquidos sin esperar a tener sed. Evitar cafeínas, bebidas azucaradas y energética y el alcohol

Ingerir principalmente comidas ligeras, como ensaladas, verduras y frutas evitando las grasas y comidas abundantes.

Cuidar a las personas frágiles y vulnerables especialmente a menores, mujeres gestantes y personas mayores.

Protegerse del calor