¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?
Sanidad prolonga el aviso de riesgo para la salud en varias zonas del Archipiélago y recuerda las medidas de prevención para proteger a la población vulnerable
La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) mantiene en nivel rojo de riesgo para la salud por altas temperaturas a diversas zonas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, tras la última actualización de previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En Gran Canaria, el episodio de calor extremo se prolongará hasta el 15 de agosto, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote se prevé que remita mañana. Aunque algunas zonas de Tenerife y La Palma han salido ya de la situación de riesgo, persisten avisos naranja y amarillo en áreas concretas del Archipiélago.
Zonas en riesgo por calor extremo
- El nivel rojo afecta en Gran Canaria a la zona de Cumbres (Tejeda y Vega de San Mateo) y a la zona Este, Oeste y Sur (Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo).
- En Fuerteventura, incluye a Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje.
- En Lanzarote, abarca Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza.
El aviso naranja sigue vigente en Tenerife, en el área metropolitana (Candelaria, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte y Tegueste), y en La Palma, en la zona de cumbres (El Paso).
El aviso amarillo se mantiene en la zona oeste de La Palma (Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe).
Plan de prevención y población vulnerable
El Plan de vigilancia y prevención de los efectos en la salud asociados al exceso de temperaturas del SCS está dirigido a toda la población, pero con especial atención a personas vulnerables como:
- Niños menores de 4 años y lactantes.
- Mayores de 65 años.
- Mujeres embarazadas.
- Personas con enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, renales, diabetes, obesidad mórbida, hipertensión).
- Personas que toman medicación sensible al calor como diuréticos, laxantes, neurolépticos, anticolinérgicos o benzodiacepinas.
- Personas con déficits cognitivos, sin autonomía, sin hogar o con elevada exposición laboral o deportiva al sol.
Recomendaciones para la población general y especialmente en la sensible
- Evitar la deshidratación: beber agua y líquidos sin esperar a tener sed. Evitar cafeínas, bebidas azucaradas y energética y el alcohol
- Ingerir principalmente comidas ligeras, como ensaladas, verduras y frutas evitando las grasas y comidas abundantes.
- Cuidar a las personas frágiles y vulnerables especialmente a menores, mujeres gestantes y personas mayores.
Protegerse del calor
- Al aire libre: evitar la exposición al sol en las horas centrales del día usando ropa holgada, planificar la actividad física intensa a primera hora de la mañana o a última de la tarde, y consultar la previsión meteorológica cuando se vaya a realizar actividades en el exterior.
- Reprogramar el horario de las actividades laborales al aire libre.
- En el interior: refrescar las estancias en las horas extremas del día, evitar el uso de aparatos que producen calor en las horas centrales, refrescarse el cuerpo con agua fresca. Priorizar estancia en espacios interiores, en caso de que estén acondicionados.
- En general, limitar la permanencia en el exterior y evitar actividades físicas intensas o prolongadas en el exterior durante el episodio de calor extremo.
- Consultar a un profesional sanitario ante síntomas que requieran de una actuación inmediata especializada (debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, fiebre...).
- En caso de emergencia llamar al 112.
