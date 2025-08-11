Éxito de la I Feria Juvenil Cultural ViveArte Guía

Los alrededores de la Iglesia de Santa María de Guía se llenaron de talento y creatividad el pasado sábado durante la primera edición de la Feria Cultural Juvenil ViveArte Guía. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Cultura, que dirige Julián Melián, se enmarcó en las Fiestas de La Virgen 2025 y contó con una notable participación de jóvenes artistas y creadores.

La artista Alba Luna Feijóo dinamizó la jornada desde las 12:00, con actividades simultáneas que animaron a los asistentes.

Ana Rodríguez Rojas impartió en la Casa de la Cultura el taller “Comunicación y Marketing en Redes Sociales”, que atrajo a jóvenes emprendedores digitales.

I Feria Juvenil Cultural ViveArte Guía / Miguel Á. Padron

Espacios creativos y participación activa

El escenario principal vivió actuaciones como la del grupo Etcétera y los sets de los DJs Aquiles Orquídea y Javi Row, culminando en una espectacular Jam Sessionabierta a la colaboración espontánea de músicos. Músicos como Killian Barrera, Charly Ayala, Diego Zapata, Javier Auserón, José Vera y Omar Xerach se unieron en el escenario, ofreciendo una propuesta abierta a la participación espontánea, sin límites de estilo ni nivel, que desembocó en colaboraciones sorprendentes y momentos musicales memorables.

Durante toda la jornada, el público pudo recorrer una atractiva muestra de puestos que exhibieron joyería, artesanía, ilustraciones, pintura y literatura.

I Feria Juvenil Cultural ViveArte Guía / Miguel Á. Padron

El Rincón Literario destacó como un espacio acogedor que invitaba a los presentes a sumergirse en la lectura. Además, la feria ofreció talleres organizados por los propios participantes, con propuestas orientadas a fomentar la creatividad y el interés por la literatura, complementado por el graffiti literario a cargo de Dinamo y Bram, que sumó un toque de arte urbano a la celebración.

Un evento para jóvenes del presente

La primera edición de ViveArte Guía dejó un excelente sabor de boca, augurando un futuro prometedor para esta iniciativa: “Los jóvenes no son el futuro, sino el presente y, por ello, hay que creer en ellos, apoyarlos y darles el espacio que se merecen por méritos propios”, declaró Melián.

Este evento, celebrado bajo el lema "Leer con otros ojos: la Cultura que transforma", ha sido financiado por el Gobierno de Canarias en colaboración con el Ayuntamiento de Guía, consolidándose como un espacio para la expresión juvenil y la difusión cultural en la comarca.