El Cabildo de Gran Canaria prolonga la alerta máxima por los riesgos de incendio forestal

El Cabildo de Gran Canaria mantiene la alerta máxima por riesgo de incendios forestales en los próximos días pese a la predicción de una bajada de los termómetros y la retirada de los avisos rojos de la Aemet, según confirmaron fuentes del dispositivo de extinción, que recordaron que este martes está prevista una nueva reunión del Gobierno de Canarias con los cabildos y la Aemet para analizar la evolución de la meteorología y adoptar las decisiones correspondientes.

El peligro de incendio forestal es extremo en las cinco islas montañosas del Archipiélago, especialmente en la cumbre y las medianías del sur de Gran Canaria, por el estrés hídrico que sufre la vegetación después de meses sin lluvias de consideración y una última semana de temperaturas diurnas y nocturnas entre los 25 y los 40 grados y baja humedad ambiental. El viento, el otro factor más preocupante, no ha aparecido, pero el campo está tan seco que cualquier conato por una imprudencia humana puede acabar en una gran incendio forestal.

La alerta máxima está declarada desde las 14.00 horas del pasado viernes por encima de la cota de los 400 metros sobre el nivel del mar e implica numerosas medidas de prevención. Así, se prohíbe encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, por lo que también permanecen cerradas todas las áreas recreativas, zonas de acampada, albergues y zonas de descanso de la red de carreteras.

También está cortada al tráfico rodado y el acceso a pie por la carretera GC-216 de Artenara a Tamadaba, a partir del cruce con La Aldea, excepto para los vecinos y servicios públicos, así como el uso de la zona de acampada de Llanos de la Mimbre y el Área Recreativa de Tamadaba.

Igualmente, se prolonga hasta nuevo aviso la suspensión temporal de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos selvícolas.

Se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico, y también la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, así como la actividad de carboneo y el uso de fuego en la apicultura.

El acceso y tránsito por montes y terrenos forestales está prohibido por razones meteorológicas y de riesgo de incendio, incluyendo pistas y senderos, salvo residentes, servicios públicos y personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios, así como la actividad de pastoreo.

Por último, se prohíbe arrojar o abandonar objetos en combustión y se suspende temporalmente el ejercicio de la caza en toda la isla.