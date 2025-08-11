Gran Canaria destina un millón de euros para rehabilitar viviendas en Mogán

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha aprobado la concesión de una subvención de un millón de euros al Ayuntamiento de Mogán para iniciar en los próximos meses la rehabilitación de viviendas en la Charca de Arguineguín y el Barranco de Pino Seco, informa el Cabildo de Gran Canaria.

Esta aportación, realizada a través del consorcio, supone el 20,86 % del presupuesto total de 4.794.191 euros destinado a la intervención en estas áreas, se indica en un comunicado.

El proyecto forma parte del programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda, impulsado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Mogán.

El Ministerio de Transportes contribuirá con 1.874.370 euros (39,10 % del total), el Instituto Canario de la Vivienda con 712.000 euros (14,85 %), el Consorcio de Viviendas con el millón de euros (20,86 %) y el Ayuntamiento de Mogán con 1.207.821 euros (25,19 %).

El consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, ha explicado que esta actuación pretende "rehabilitar zonas degradadas de viviendas" para así "erradicar las infraviviendas y el chabolismo" de la isla.

Mediante esta financiación, el Ayuntamiento de Mogán podrá actuar sobre una veintena de viviendas de la zona con el objetivo de proporcionar a las familias residentes unas condiciones de habitabilidad dignas.

Además de la actuación en Mogán, el Consorcio de Viviendas tiene previsto conceder próximamente otra subvención de un millón de euros al Ayuntamiento de Agüimes para la reforma y regeneración de la urbanización La Paz, una inversión que "beneficiará a unas 200 viviendas de Agüimes", ha señalado el consejero.