El mercadillo de Moya se abre al exterior para convertirse en un gastromercado

Moya reactiva el proyecto del gastromercado, que permitirá rehabilitar el desaprovechado mercadillo del casco. El nuevo espacio se abrirá al exterior para atraer a nuevos potenciales clientes, sin perder su esencia como ‘plaza’ para la venta directa de productos del campo al consumidor.

El Ayuntamiento inició hace un año y medio los trámites para renovar el mercadillo. Sin embargo, el proyecto se quedó atascado por la falta de una constructora que se hiciera cargo de la obra, al encontrarla económicamente poco interesante. Ahora el Ayuntamiento vuelve a impulsar la iniciativa, modificando algunos aspectos de la licitación para que resulte más atractiva para las empresas.

El futuro gastromercado ha sido concebido para albergar espacios en los que se puedan celebrar eventos y degustaciones gastronómicas, sin perder de vista la venta tradicional.

Interior del futuro Mercado de Moya. / LP / DLP

La propuesta para recuperar el mercado como ‘plaza’ invita fundamentalmente a abrir el edificio hacia la calle, de manera que el acceso resulte fácil y atractivo y que, además, «disponga de espacios para el encuentro sosegado y la pausa».

Terrazas escalonadas

El actual mercado dificulta en estos momentos los accesos, ya que solo es viable por la fachada hacia la calle Paseo Lomito. A su vez, tiene su perímetro cerrado con un muro de mampostería, excepto en un único punto en su extremo norte, donde se sitúa la puerta de acceso. El proyecto técnico aborda este problema de manera directa, eliminando prácticamente todo el muro de mampostería de la fachada sur, «desbordando» el mercado hacia la acera mediante terrazas escalonadas.

Esta solución arquitectónica, según el proyecto, persigue invitar al transeúnte a entrar en el mercado «o quizás a hacer uso de ellas para una breve pausa y, en cualquier caso, facilitan el acceso al usuario a lo largo de toda la fachada».

Imagen interior de una de las zonas proyectada. / LP / DLP

El edificio del Mercado de Moya tiene en estos momentos una superficie en planta aproximada de 500 metros cuadrados, junto a unas terrazas exteriores de otros 270 metros cuadrados.

900.000 euros

El plan de rehabilitación cuenta con un presupuesto de ejecución de 900.000 euros, consignado por la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo. Y tiene en principio un año para su ejecución.

El diseño plantea recuperar el concepto de ‘plaza’, tanto como lugar venta del producto local, como para el de encuentro de la ciudadanía. Y, por otro lado, permite la recuperación del edificio, mediante una rehabilitación que lo modernice, y adapte al nuevo uso y a la normativa vigente.

La obra conlleva la sustitución de toda la envolvente del edificio, tanto cubiertas como cerramientos, «mejorando con ello el confort térmico y la eficiencia energética del edificio». A su vez, propone un nuevo pavimento acorde con el nuevo uso. Y dado que el actual escalón existente en el extremo norte del edificio se mantiene y amplía, se resuelve el acceso mediante una rampa y escalones. Y se dotará al recinto de nuevas instalaciones, tanto para el conjunto como para cada puesto de venta de los productos.

Los puntos de venta mantienen un tamaño similar con conexión de agua, desagüe y fogones para un uso diario, sin perder la eficiencia energética. Y dispondrá de un torreón como publicidad.