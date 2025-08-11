La obra teatral 'Atrapasueños' llega el 5 de septiembre al Centro Cultural Guaires
Una propuesta escénica sobre libertad, reinserción y el poder transformador del arte
El próximo viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas el Centro Cultural Guaires acogerá la representación de 'Atrapasueños', una obra teatral que promete emocionar y transformar a quienes la presencien. Esta función está impulsada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Julio Mateo Castillo. Las localidades ya pueden adquirirse a través del portal entradas.galdar.es.
Interpretada por actores internos y ex-internos de los centros penitenciarios Las Palmas I y II, esta propuesta escénica presentada por Travesía Asociación Sociocultural ofrece un relato poderoso que entrelaza realidad y fantasía, cadenas y libertad, oscuridad y esperanza. Quince voces se alzan desde las sombras para recordarnos que, incluso tras los muros más altos, los sueños siguen vivos.
La función propone un viaje intenso y humano, capaz de remover conciencias y abrir nuevas miradas sobre la reinserción y la fuerza de la expresión artística como herramienta de cambio.
