Ola de calor en Gran Canaria: los vecinos de La Aldea de San Nicolás comparten su "manual de supervivencia" para soportar más de 40 grados

Gran Canaria se asfixia de calor y las altas temperaturas están, sin ninguna duda, echándole un pulso a los habitantes de La Aldea de San Nicolás. La localidad de Tasarte registró el pasado fin de semana 43,5 grados y, aunque este lunes el termómetro no superó los 40 grados, los vecinos de la zona ya saben, más o menos, cómo ahuyentar el sofoco. Verano tras verano el municipio se convierte en el horno de la isla y, tras mucha experiencia y práctica, los aldeanos tienen sus «tips» para encontrar una brisa fresca entre tantas olas de calor. Algo así como, por ejemplo, «un manual de supervivencia» para no morir en el intento.

Erna Dotzauir lleva días intentando encontrar el mejor momento para limpiar y recoger un poco los asientos de su coche. Tras casi una semana en la que «no se podía vivir» en Tasarte, este lunes las temperaturas descendieron unos pocos grados y aprovechó para ponerse al día con algunas tareas del hogar. Sin embargo, la sensación de bochorno seguía siendo inexplicable. Cuando el reloj marcó las 14:00 horas en el barrio aldeano, el mercurio ascendió hasta los 39,9 grados, una diferencia mínima en comparación con los días anteriores pero «de agradecer» para los habitantes del lugar. Ella es de Austria pero lleva viviendo en el municipio nueve años.

«En realidad, con este calor, no me importaría volver unos días a mi país», bromea. Aunque Gran Canaria es desde hace bastante tiempo su lugar de residencia habitual, todavía no sabe muy bien cómo afrontar este tiempo. «Me he comprado un jacuzzi que he puesto en la azotea y ahí me meto de remojo cuando no aguanto más», explica. Los años anteriores intentó sobrellevar los veranos como podía pero, al ver que la situación se repetía con bastante regularidad, invirtió en este pequeño «paraíso». «Y gracias a esta mini piscina con burbujas que ayuda», destaca.

Mientras recoge algunos objetos que tiene en el interior de su vehículo, se abanica con un pequeño cartel plastificado que encontró en los sillones traseros. «Esto es así todo el día. O estoy con un abanico o con el ventilador puesto al máximo, hasta para dormir», recalca. A veces también abre las ventanas pero no suele ser lo habitual. «Es que ni siquiera corre el aire», continúa. En Tasarte, las hojas de los árboles estaban paralizadas y las brisas de aire fresco —o caliente— brillaban por su ausencia. «Está todo el aire parado», repite. Otro de sus trucos que, sin duda, es algo más barato que comprarse un jacuzzi, es ponerse la ropa más fresca que tiene en el armario hasta para salir a la calle. Da igual que sea bonita o no, lo importante es que no dé más calor del que ya existe.

Remojón de madrugada

Desde la azotea de una de las viviendas del barrio proviene el sonido de un buen chapuzón en una piscina. Algo similar al ruido que se produce cuando una persona agita y zarandea el agua de un lado a otro con sus manos. Allí estaba Julio Ortega, un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que, cansado de estar siempre en la capital, decidió desplazarse hasta Tasarte para «cambiar un poco de aires».

Erna se abanica en su vehículo en Tasarte / José Pérez Curbelo

«Mi amigo me ha engañado porque me dijo que trajese ropa de abrigo, que hacía bastante fresco y que me iba a hacer falta», argumenta entre risas. Con una colchoneta que simula la cola de una sirena y una cerveza bien fría, «el calor se pasa un poco mejor». Él no quiere irse del municipio hasta que las temperaturas no comiencen a descender un poco más. «Aquí cuesta estar pero, imagínate coger el coche con este tiempo e ir hasta la ciudad sin aire acondicionado. ¡Sería imposible!», exclama. En una de las sillas que está situada junto a la piscina, Ortega tendió unos billetes con las pinzas de la ropa. «Ayer tenía tanto calor que llegué desesperado para bañarme y, sin darme cuenta, me metí en el agua con el dinero dentro de los bolsillos del bañador», lamenta. Con estas temperaturas, «los billetes se secarán rapidísimos, eso seguro».

Aunque lleva tres días en el municipio de La Aldea de San Nicolás, ya tiene sus propios trucos para no asarse. Por las noches, si no puede dormir, se mete de remojo en la piscina. «Hombre, si tengo mucho calor me da igual la hora que sea porque, de una forma u otra, me voy a bañar», machaca. A veces, recurre también a la ducha del baño. «Menos mal que dentro de la vivienda hay un poco más de fresco». Durante todo el fin de semana le ha costado «horrores» pegar ojo. «Me duermo de madrugada y por cansancio, no porque consiga descansar por mis propios medios», recalca. A pesar de todo, Ortega se toma la situación con paciencia, tranquilidad e, incluso, humor.

Neveras del supermercado

Francisco Peñate ha decidido salir «un momentito rápido» de su casa para ir al supermercado en busca de algo fresco que llevarse a la boca. Aunque el termómetro marcaba los 39,9 grados, él iba en camisa de manga larga. «Es que en casa, con el aire acondicionado, estaba bien fresco», asegura. Cuando puso el primer pie en la calle, sintió algo de calor pero, sin embargo, no lo suficiente como para retroceder a cambiarse la ropa. «Me abro un poco los botones y ya está». Lleva viviendo toda su vida en la zona y ya está «más que acostumbrado a esto». Recuerda, incluso, veranos muchos más cálidos. Para Peñate, uno de los pasatiempos preferidos cuando hay ola de calor es ir al supermercado más cercano y pasear por el pasillo de las neveras. «Aquí estoy estupendo», prosigue. Su misión es, sin lugar a dudas, encontrar algo apetecible que comer o beber y llevárselo a su vivienda para disfrutar del «manjar» frente al aire.

Carmen Rosa Matías junto a su familia en la playa de La Aldea de San Nicolás / José Pérez Curbelo

En frente, sentado en un escalón situado a la sombra de un muro y con dos cervezas, Juan Ramón pasa una de las mañanas más calurosas del año en Tasarte. «Vi en la televisión que fuimos el lugar con más calor de todo el país», puntualiza asombrado. «Da gracias a que puedo dormir con el aire acondicionado y no me pongo malo porque, de lo contrario, estaría perdido», agradece. No le gusta mucho ir a la playa, por lo que esa no es una de sus opciones para refrescarse. Tampoco tiene piscina ni jacuzzi en su casa. «¿Sabes lo que sí tengo?», pregunta, «una buena ensaladilla rusa para comer que, además de estar buenísima, está fresquita y entra sola», promete. De esta forma Juan Ramón sobrevive al calor, «como si nada».

Nómadas hacia la playa

Carmen Rosa Matías vive en el pueblo de La Aldea de San Nicolás pero, desde hace casi una semana, es una auténtica nómada. Desde que comenzó la ola de calor ha ido «día sí y día también» a la playa del municipio. Ahí, al menos, el fresco se hace notar un poco más y el aire no es tan caliente. «Arriba no se puede vivir». «Aunque todos los veranos pasa lo mismo, es difícil acostumbrarte a vivir con estas temperaturas tan altas», insiste. Para ella, la mayor preocupación de que este calor se extienda en el tiempo es que ocurra un incendio como el de hace unos años», recuerda.

«La última vez llegaron las cenizas a Veneguera, muy cerquita de aquí, y me da pánico que eso vuelva a suceder», reitera. Mientras tanto, a la espera de que desciendan los termómetros y de que el riesgo de incendios desaparezca, Matías seguirá frecuentando la playa porque, de momento, es una de las únicas vías de escape.

«Hace más calor que nunca», sostiene Ingrid Suárez que, agobiada por el bochorno que hace en el pueblo, ha decidido también ir a darse un baño a la playa. «Menos mal que el agua está súper fresca», reconoce. Después de la jornada costera, irá junto a su amiga y los peques de la familia a algún establecimiento de la zona a comer y beber algo fresco para reponer fuerzas y energía. En casa, no siente tanto calor. «No noto ese aire tan caliente como otras veces. Ahora, si abres un poco la ventana y la puerta y hay algo de corriente, al menos se puede sobrellevar este tiempo un poco mejor», asume. El viento, en la playa de La Aldea de San Nicolás, es sin lugar a dudas el mejor amigo de los aldeanos durante el verano.

Mientras las altas temperaturas continúan afectando a Gran Canaria, los vecinos del municipio siguen enfrentándose al calor con paciencia y recursos prácticos. Desde usar ropa ligera hasta buscar refrescarse en piscinas, playas o con ventiladores, el pueblo se adapta día a día para sobrellevar estas condiciones extremas y desesperantes. Por ahora, la esperanza está puesta en que el mercurio baje y el aire vuelva a ser más fresco, pero hasta entonces, la rutina pasa por encontrar pequeños alivios para aguantar el calor sin perder el ritmo de la vida cotidiana de los aldeanos.