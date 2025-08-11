Las temperaturas inician una bajada en Canarias tras cinco días a más de 40 grados

Las temperaturas en Canarias han iniciado un ligero descenso después de cinco días con picos de más de 40 grados centígrados en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, en las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha retirado los avisos rojos de riesgo extremo. Este lunes solo hubo tres estaciones por encima de esa cifra de referencia de 40 grados -La Laguna (40,5), Las Tirajanas (40,2) y el Aeropuerto de Fuerteventura (40,2)- frente a las siete del domingo o las seis del sábado.

No obstante, se mantienen avisos de nivel naranja (riesgo importante) en las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria y de color amarillo (riesgo) en Lanzarote, Fuerteventura, la vertiente sur de Tenerife y la cumbre de La Palma. En la jornada del miércoles solo permanece un aviso amarillo en cumbres y mitad sur de la isla de Gran Canaria.

La Aemet, al actualizar este lunes el aviso especial por ola de calor, ya excluyó al Archipiélago canario de este fenómeno meteorológico, pero las temperaturas continuarán altas durante los próximos días y en el largo puente festivo del fin de semana. Otras 16 comunidades autónomas españolas tienen algún tipo de aviso por fenómeno meteorológico, rojo en el inicio de semana en la Ribera del Ebro de Zaragoza y en Guipuzcoa , y este martes en la campiña sevillana por máximas de 44 grados.

La incertidumbre es elevada a partir del miércoles en la Península, aunque lo más probable es que también predominen los descensos de las máximas, que será notable en la vertiente cantábrica, por lo que «es probable que las temperaturas se sitúen por debajo de los umbrales de ola de calor».

No obstante, la Aemet resalta que «no se puede descartar que, a pesar del descenso de temperaturas del miércoles, la ola de calor pueda extenderse varias jornadas más, incluso hasta el final de la semana, especialmente en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro».

Al igual que en Canarias, detalló, las temperaturas diurnas todavía serán muy elevadas en esas zonas debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores.

El episodio de ola de calor en el Archipiélago se declaró el pasado jueves y ese día ya se superó la barrera de los 40 grados en tres estaciones de la Aemet en las medianías del Sur de Gran Canaria: Agüimes (41,2), Tasarte (41,2) y Las Tirajanas (40,6).

El viernes solo se superó esa cifra en Tasarte (40,7), pero el sábado ya se dispararon los termómetros en seis localidades de cuatro islas, con el registro máximo de esta ola de calor en Tasarte, con 43,6 grados. También estuvieron por encima Antigua (41,9), Tinajo (41,3), Tías (40,7), Lomo de Pedro Alfonso (40,2) y La Laguna (40,0).

El domingo ya fueron siete estaciones, con el calor más concentrado en Lanzarote y Fuerteventura: Tías (42,8), Antigua (41,7), Tinajo (41,4), Lomo de Pedro Alfonso (40,8), Tejeda (40,6), Las Tirajana (40,4) y Teror (40,0).

Riesgo para la salud

Ante estas altas temperaturas, que incluyen mínimas cercanas a los 30 grados en horas de la madrugada, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), tras la actualización de las previsiones aportadas por la Aemet, anunció que se mantienen en aviso de nivel rojo la zona de cumbre y sur de Gran Canaria y las islas de Fuerteventura y Lanzarote por el actual episodio de temperaturas extremas con potencial riesgo en la salud .

En una nota, ese departamento del Gobierno de Canarias precisó que se prevé que el aviso para Gran Canaria se prolongue hasta el día 15 de agosto, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote se espera que el episodio comience a remitir a partir de este martes.

También se mantienen activos avisos naranja en el área metropolitana de Tenerife y en cumbres de La Palma y aviso amarillo en la zona oeste de La Palma, mientras que el resto de avisos las zonas de Tenerife sur y norte, así como el norte de Gran Canaria y este de La Palma ya no se encuentran en riesgo. La previsión es que el aviso en zona metropolitana de Tenerife termine este miércoles 13 de agosto, mientras que en el oeste de La Palma y cumbres descienda el jueves 14.

En detalle, los avisos de nivel rojo (riesgo alto) que están activos actualmente en Canarias son los de los municipios grancanarios de Tejeda,Vega de San Mateo, Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo; los de las localidades majoreras de Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje; y las lanzaroteñas de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza.

En aviso nivel naranja (riesgo medio) se encuentran los municipios tinerfeños de Candelaria, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte y Tegueste; y el palmero de El Paso. Y en nivel amarillo (riesgo bajo) Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe.

Las principales recomendaciones para la población general, y especialmente en la sensible al calor, son beber agua y líquidos sin esperar a tener sed para evitar la deshidratación; restrigir cafeínas, bebidas azucaradas y energéticas y el alcohol; ingerir principalmente comidas ligeras, como ensaladas, verduras y frutas evitando las grasas y comidas abundantes; y cuidar a las personas frágiles y vulnerables especialmente a menores, mujeres gestantes y personas mayores.