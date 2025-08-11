Tres personas afectadas por golpes de calor en Canarias durante el fin de semana

El archipiélago canario ha vivido un fin de semana marcado por temperaturas extremas, con picos de hasta 44 grados y un ambiente sofocante debido a la baja humedad y la presencia de calima. La situación ha llevado a la activación de la alerta máxima por calor por parte del Gobierno de Canarias, que ha hecho un llamamiento a extremar precauciones para evitar riesgos para la salud y prevenir incendios forestales.

En este contexto, se han registrado tres incidentes de carácter moderado que han requerido asistencia sanitaria y, en uno de los casos, un rescate aéreo.

En el municipio de Arona (Tenerife), una mujer de 69 años sufrió un síncope mientras caminaba por el Paseo Litoral a última hora del mediodía del sábado. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la afectada en el lugar, comprobando que presentaba un cuadro compatible con un golpe de calor de carácter moderado. Tras estabilizarla, fue trasladada en ambulancia al Hospital del Sur para seguimiento médico.

Ese mismo día, un hombre de 89 años fue asistido en Garafía (La Palma) tras sufrir un síncope en plena vía pública, en la calle Marcelino Camacho Pérez. El SUC acudió rápidamente, recuperó al afectado y lo trasladó en ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Garafía. Según los servicios de emergencia, el episodio estuvo relacionado con la exposición a las altas temperaturas en las horas centrales del día.

Un grupo de vecinos de Punta Mujeres, en Haría, Lanzarote, disfrutaron ayer del baño para combatir el calor. / ADRIEL PERDOMO/EFE

Rescate aéreo en Lanzarote

El domingo 10 de agosto, una mujer que realizaba una ruta por el Camino de los Gracioseros, en el norte de Lanzarote, comenzó a experimentar problemas de respiración, mareos y náuseas, síntomas de un posible golpe de calor. Los efectivos de emergencias le proporcionaron sombra, agua y la colocaron en una posición cómoda mientras informaban al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

Debido a la dificultad del terreno, se activó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), cuyos rescatadores localizaron y evacuaron a la senderista hasta una ambulancia del SUC, que la trasladó al Centro de Salud de Valterra. Su estado fue calificado como moderado.

Aunque las temperaturas bajarán se espera un día complicado en cuanto al calor y la tierra / AEMET

Una ola de calor que no da tregua

El calor extremo afectó especialmente a Fuerteventura, donde el domingo se registraron temperaturas cercanas a los 42 grados en zonas del interior, a falta de confirmación oficial por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para este lunes, la AEMET mantiene aviso naranja por temperaturas y calima en la isla, con valores que podrían alcanzar los 39 grados. Aunque se espera que el viento del oeste aporte algo más de humedad, las autoridades advierten que el calor seguirá siendo intenso durante toda la semana.