¿Dónde donar sangre esta semana en Gran Canaria?

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha puesto en marcha esta semana una campaña especial de donación de sangre en Gáldar, con el objetivo de facilitar y fomentar la donación entre residentes y visitantes del municipio.

El punto de donación estará operativo hasta el jueves 14 de agosto en la planta alta del Casino de Gáldar, con horario de atención de 10:15 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

Con la llegada del verano, la demanda de sangre en los centros hospitalarios se mantiene, pero las donaciones tienden a disminuir por los desplazamientos y las vacaciones. Por ello, el SCS hace un llamamiento a la solidaridad, recordando que con una sola donación se pueden salvar hasta tres vidas y contribuir al correcto funcionamiento del sistema sanitario canario.

La campaña busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de donar de forma regular para mantener niveles óptimos de reservas y garantizar la disponibilidad en los momentos de mayor necesidad.

Dónde donar sangre en Gran Canaria

Además del punto temporal en Gáldar, la isla cuenta con puntos fijos de donación que funcionan todo el año:

Sede Provincial de Las Palmas – Calle Alfonso XIII, 4.

– Calle Alfonso XIII, 4. Horario: 9:15 a 14:15 y 15:15 a 20:30 (excepto festivos).

Santa Lucía de Tirajana – Anexo al Centro de Salud de Vecindario, Calle Guatiza s/n.

– Anexo al Centro de Salud de Vecindario, Calle Guatiza s/n. Lunes y jueves: 10:15 a 13:15 y 17:15 a 20:15.

Martes y miércoles: 17:15 a 20:15.

Viernes: 10:15 a 13:15.

Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias – De lunes a viernes, 10:30 a 13:30.

– De lunes a viernes, 10:30 a 13:30. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín – De lunes a viernes, 8:30 a 19:30.

– De lunes a viernes, 8:30 a 19:30. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria – De lunes a viernes, 10:00 a 19:30 (excepto festivos).

– De lunes a viernes, 10:00 a 19:30 (excepto festivos). Hospital Roca San Agustín – De lunes a miércoles, 8:00 a 14:00 (cita previa en el 928 730 362, opción 3).

Todos estos centros cuentan con vado para donantes y no requieren cita previa, salvo el Hospital Roca San Agustín.

Requisitos para donar sangre

Para ser donante se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 65 años (hasta 70 si es primera donación).

(hasta 70 si es primera donación). Pesar más de 50 kilos .

. Gozar de buena salud general .

. No estar embarazada.

Para resolver dudas, el SCS dispone de un teléfono gratuito de atención al donante (900 234 061) y la web www.efectodonacion.com.