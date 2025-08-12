El fuerte calor marca el puente de agosto en Canarias pese al descenso térmico

El fuerte calor se mantendrá en Canarias durante el puente de agosto, el de la Asunción, pese al ligero descenso de las temperaturas, ya con registros máximos por debajo de la barrera de los 40 grados, por lo que se mantienen las alertas por riesgo de incendios forestales y por afecciones sobre la salud, según informaron el Gobierno autónomo y el Cabildo de Gran Canaria tras la segunda reunión del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca), en la que se concluyó que la situación sigue siendo peligrosa.

Tras cinco días con picos de temperaturas por encima de los 40 grados en las horas del mediodía, las zonas de medianías y cumbres conservan el ambiente cálido y seco, las peores condiciones para un incendio forestal. Así, una de las peculiaridades de este largo episodio de calor en Canarias son las altas temperaturas mínimas, que en algunas localidades no bajaron de los 30 grados en la noche del lunes al martes, con registros de 31,9 en La Dehesa de El Hierro, 31,9 en Lomo de Pedro Alfonso y 29,7 en el pueblo de Tejeda.

Aunque este martes aún se rondaron los 40 grados en puntos de Gran Canaria y Tenerife, se espera que los termómetros sigan bajando los próximos días. La Aemet, en la última actualización del aviso especial por ola de calor, vuelve a dejar fuera al Archipiélago canario de ese fenómeno meteorológico, que en varias zonas de la Península se podría prolongar hasta el próximo lunes 18 de agosto tras una tregua este miércoles.

Los termómetros no bajaron de los 31 grados durante la noche en la Dehesa de El Hierro y Lomo de Pedro Alfonso

De hecho, en la jornada del martes se alcanzaron los 45,5 grados en Badajoz y se emitieron avisos rojos (riesgo extremo) en áreas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva, Bizkaia y Guipúzcoa, sin descartar que durante el puente festivo del fin de semana se vuelvan a alcanzar los 40-42 grados en el cuadrante suroccidental de la Península y el valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea.

Calima en la costa norte de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Tras conocer las predicciones de la Aemet para el resto de la semana, el Gobierno de Canarias acordó junto a los cabildos mantener en vigor la alerta máxima por riesgo de incendios forestales y la alerta por temperaturas máximas en todas las islas, que se justifica por el lento descenso de las temperaturas en los próximos días y la persistencia de la calima.

Las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife están en prealerta por calima, pues se suma como factor de riesgo la escasa disponibilidad de medios técnicos y humanos del Estado ante la ola de incendios que tiene que atender en la Península.

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria anunció que mantiene al menos hasta el lunes 18 de agosto la alerta máxima por riesgo de incendios forestales por encima de la cota de los 400 metros en ambas vertientes de la isla. En las valoraciones técnicas de la reunión del Infoca, presidida por el viceconsejero regional de Emergencias Marcos Lorenzo, se llegó a la conclusión de que la acumulación de temperaturas extremas hace que la disponibilidad de combustible vegetal sea muy alta, además de corroborar que la cota de inversión asociada al régimen de alisios continuará a niveles bastantes bajos, lo que aumenta la superficie insular expuesta a la insolación y la baja sequedad ambiental a causa del desplome de la humedad relativa.

Uno de los elementos positivos dentro del cuadro preocupante es que los vientos, al menos a priori, no van a suponer un riesgo añadido, apuntó el Cabildo.