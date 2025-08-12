La Guardia Civil de la Comandancia de las Palmas inspecciona los “Fuegos Artificiales de San Lorenzo” en Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, a través de la especialidad de Intervención de Armas y Explosivos (IAE), desempeña cada año un papel clave en la seguridad de los Fuegos Artificiales de San Lorenzo, en Gran Canaria.

Este evento, que cada agosto transforma el barrio de San Lorenzo en epicentro de luz y color, es una de las celebraciones culturales y religiosas más esperadas del archipiélago, en honor a San Lorenzo mártir. Congregando cerca de 50.000 personas, lo que exige un exhaustivo control para garantizar que todo transcurra con normalidad.

Durante los preparativos de este tipo de eventos, los especialistas de la IAE realizan inspecciones exhaustivas para asegurar que se cumplen todos los protocolos de seguridad. Una de las fases más relevantes es la revisión in situ de los puntos de lanzamiento, verificando que el material, la instalación y las distancias sean las autorizadas.

La magnitud del espectáculo requiere coordinación entre diversos organismos, y en este contexto, la Intervención de Armas actúa como garante técnico del uso seguro de los explosivos, asesorando a las fuerzas implicadas y aplicando medidas correctoras si se detecta cualquier incidencia.

Cabe recordar que todo espectáculo pirotécnico debe contar con la aprobación previa de la autoridad competente. Además, factores como las condiciones meteorológicas —alertas por calor extremo o tormentas— o incidencias técnicas pueden modificar o incluso suspender el lanzamiento, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Durante y después del espectáculo, la Guardia Civil levanta actas de inspección para dejar constancia de las revisiones realizadas, y, si es necesario, tramita las correspondientes denuncias por incumplimiento.

Gracias a la labor silenciosa pero esencial de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, los Fuegos Artificiales de San Lorenzo se celebran cada año de forma segura. Garantizando así que miles de personas puedan disfrutar de una tradición que ilumina la noche canaria, combinando devoción, cultura y convivencia en un ambiente festivo.

Estos profesionales no solo velan por el cumplimiento de la normativa, sino que también protegen y preservan una celebración profundamente arraigada, permitiendo que la cultura y la devoción popular se mantengan vivas, siempre poniendo por delante lo más importante: la seguridad de todos.