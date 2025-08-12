La tranquilidad de una tarde de verano en la Playa de Las Burras, en el sur de Gran Canaria, se rompió el pasado 3 de agosto con una escena digna de película: un flamenco rosa gigante, de más de tres metros de largo y con varios jóvenes en su interior, comenzó a alejarse peligrosamente mar adentro mientras ondeaba la bandera amarilla.

Lo que parecía un simple momento de diversión se transformó en minutos de tensión. La corriente y el viento empujaban el hinchable a toda velocidad —su cuello y su cabeza actuaban como una enorme vela—, hasta situarlo a más de 400 metros de la orilla, provocando la alarma entre bañistas y la intervención de la Cruz Roja Española para advertir del riesgo.

La intervención de Cruz Roja

Efectivos de la Cruz Roja Española, que ya habían finalizado su horario de vigilancia, acudieron para verificar la situación y advertir a los jóvenes del riesgo que implica usar este tipo de elementos en condiciones de mar adversas.

Según explicaron las ocupantes, todas ellas de unos 18 años, nunca estuvieron a la deriva y fueron ellas mismas quienes decidieron desinflar el flotador y recogerlo posteriormente.

La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras / La Provincia

La Cruz Roja y la campaña “Canarias, 1500 Kilómetros de Costa” recuerdan que, con bandera amarilla y viento, los flotadores hinchables pueden desplazarse rápidamente mar adentro, dejando a sus ocupantes sin posibilidad de regresar por sus propios medios.

En este caso, la gran superficie del “flamenco gigante” actuó como vela, acelerando su deriva.

34 muertes por ahogamiento en lo que va de año

En lo que va de año, 34 personas han perdido la vida en el mar en Canarias, una cifra que supera al número de víctimas mortales en accidentes de tráfico.

El archipiélago, con 1.583 kilómetros de costa y más de 700 zonas de baño, es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de ahogamiento en España.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, máximo responsable del sistema público de protección civil y emergencias, subraya que “el pasado año nuestras costas y piscinas se cobraron más vidas que las carreteras canarias” e insiste en la necesidad de recuperar el respeto por el mar.

Para planificar de forma segura un día de playa, Miranda recuerda que “no basta con llevar toalla, sombrilla y nevera; es necesario informarse sobre las condiciones del mar, horarios de mareas, oleajes y corrientes, atender los avisos de protección civil, comprobar el color de la bandera y seguir siempre las indicaciones de los socorristas”.

“Tú tienes un plan, pero el mar tiene el suyo”

El Gobierno de Canarias ha lanzado su campaña de prevención con este lema, mostrando en su spot cómo una pareja ignora la bandera roja y pone en riesgo sus vidas y las de los socorristas que intentan rescatarlos.

Más del 60% de las víctimas son personas extranjeras, por lo que el mensaje se ha traducido al inglés y al alemán, y se difunde de forma intensiva en aeropuertos canarios para impactar a los visitantes nada más llegar.

En 2024, Tenerife registró el mayor número de muertes (25), seguida de Gran Canaria (17) y Fuerteventura (14). El municipio de Pájara, en Fuerteventura, fue el más letal, con 9 fallecimientos. El perfil más común de las víctimas: bañistas adultos, por la tarde y en zonas sin vigilancia activa.