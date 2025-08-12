¿Por qué se llama así Marzagán?

Al norte del barranco de Las Goteras, entre Los Hoyos y Jinámar, Marzagán tiene siglos de historia en el límite entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Durante generaciones fue tierra de minifundios que aprovechaban la fertilidad del valle, pero en las últimas décadas ese paisaje ha dado paso a un barrio residencial en expansión, integrado en el crecimiento de la ciudad.

Las primeras menciones escritas del topónimo datan de mediados del siglo XVIII, en ventas de tierras y testamentos. Esos registros dejan entrever que la zona ya era conocida por ese nombre mucho antes, algo coherente con la teoría más aceptada sobre su origen.

Fotografía de Marzagán en la década de 1920. / Fedac

El filólogo Maximiano Trapero, que en su Diccionario de Toponimia de Canarias explora el origen y la evolución de los llamados guanchismos —palabras de raíz aborigen, en este caso topónimos—, apunta que, según la hipótesis más difundida, Marzagán procede de una raíz bereber.

La pista bereber

Investigadores como Wölfel han encontrado paralelos claros con las voces amerzagu o amarzag, que significan «amargo». El topónimo, de origen guanche, habría sido en su momento un apelativo para describir algo característico de la zona, posiblemente una planta de sabor amargo, como la magarza o margarita canaria, autóctona de las islas, olorosa, amarga y con propiedades medicinales.

El parecido entre ambos nombres podría deberse a un cambio en el orden de los sonidos que transformó Marsagán en magarza. Aunque no hay pruebas, la coincidencia refuerza la teoría.

Conviene recordar que la forma original es Marsagán, con s. La escritura con z apareció después, buscando corregir el seseo del habla canaria, aunque en este caso no era necesario.

Fotografía de Marzagán en la década de 1930. / Fedac

El error de Madoz

Al margen de estas hipótesis, en el Diccionario de Pascual Madoz, publicado en el siglo XIX, se incluye una sorprendente mención que sitúa en Marzagán un episodio de la conquista en el que Doramas, el célebre caudillo indígena, retó a los castellanos, derrotó a dos de ellos y fue finalmente herido por su general.

Sin embargo, como apunta Trapero, esta versión no coincide con lo que señalan la mayoría de las fuentes históricas, por lo que la asociación de Madoz carece de base. No es el único error sobre Canarias en su Diccionario, una obra mastodóntica que, pese a su valor, arrastra imprecisiones propias de su época y de su envergadura.

Marzagán en Marruecos

La relación de Marzagán con el mundo bereber no se limita a la etimología. Entre los topónimos del norte de África, Trapero menciona Mazagán —un puerto marroquí hoy llamado El Jadida— por su gran parecido con el nombre canario y su raíz común, aunque no afirma que uno derive directamente del otro.

Mazagán fue una posesión portuguesa durante los siglos XV y XVI. Según recoge Viera y Clavijo, en 1587 su gobernador advirtió a Canarias de que el corsario otomano Morato Arráez (Murat Reis) planeaba atacar la flota de Francis Drake. Durante su travesía atlántica, esa misma flota también podía amenazar las islas. El aviso no era infundado: un año antes Arráez había saqueado Lanzarote y, en 1595, Drake lo intentaría sin éxito en Las Palmas de Gran Canaria.

El caso de Mazagán no es único. También existen otros nombres bereberes emparentados, como Amerzgan, Anfa umerzgan o Ayt burzgan, todos vinculados a la raíz amerzagu («amargo»). El habla de los antiguos canarios estaba directamente emparentada con el bereber, por lo que no sorprende que muchos topónimos de las islas tengan parientes en el norte de África, ya sea por relación directa o por simple coincidencia.