Un matrimonio de Gran Canaria borra más de 60.000 euros de deuda y empieza de cero gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

En Las Palmas de Gran Canaria, un matrimonio ha conseguido dejar atrás una deuda que superaba los 60.000 euros, poniendo fin a años de angustia financiera. El caso de José Valido y Escarlata Martínez refleja la situación de muchas familias canarias que, pese a tener ingresos, se ven atrapadas por préstamos con altos intereses y condiciones poco favorables.

José y Escarlata siempre han trabajado para mantener a su familia, pero el cuidado de su hijo —con una discapacidad psíquica reconocida del 33%— implicaba gastos adicionales que, sumados a un descenso en los ingresos, les llevaron a una situación límite.

Con el sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), recurrieron a productos financieros preconcedidos como solución temporal, sin conocer a fondo las condiciones ni los intereses que estos préstamos incluían.

Aunque inicialmente los créditos les permitieron cubrir necesidades básicas, las cuotas se acumularon hasta niveles imposibles de asumir. El matrimonio intentó durante años mantenerse al día con los pagos, pero la realidad económica les obligó a buscar alternativas.

Fue entonces cuando conocieron la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas bajo ciertas condiciones.

El proceso judicial

La tramitación fue gestionada por Canarias Sin Deuda, especialistas en este procedimiento. En este caso, el juez determinó que José y Escarlata cumplían todos los requisitos para beneficiarse del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), que implica la cancelación total de la deuda.

“Muchos de nuestros clientes tienen trabajo, pero la falta de educación financiera y los intereses abusivos les hunden en deudas imposibles de pagar”, explican desde la entidad.

José describe el proceso como una liberación: “Estábamos tan agobiados que no sabíamos a quién acudir. Fue desesperante, pero merece la pena”. Ahora, el matrimonio no solo ha recuperado la estabilidad económica, sino que también recomienda el proceso a otras personas en situaciones similares.

Este mecanismo, regulado por la Ley Concursal y adaptado a lo largo de los años, busca que personas físicas puedan rehacer su vida sin el peso de deudas impagables. Según datos de Sin Deuda Group, desde el inicio de su actividad han logrado cancelar más de 80 millones de euros en deudas en toda España.

En Canarias, este tipo de procedimientos está en aumento, especialmente tras la pandemia y el encarecimiento del coste de vida. Se estima que decenas de familias al año se acogen a esta vía para evitar embargos, demandas y situaciones de exclusión social.

