Obras Públicas saca a licitación el servicio de control y vigilancia durante la ejecución de la obra de adecuación de los túneles de La Laja

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través Directiva 2004/54/CE de los Túneles de la GC-1 Adolfo Cañas y Piedra Santa, en Gran Canaria, con un presupuesto base de licitación sin impuestos de 673.368,25 euros, y un plazo de ejecución de 18 meses.

En este sentido, la contratación de la asistencia técnica de obra tiene como objetivo de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, ha sacado a licitación el servicio de control y vigilancia durante la ejecución de la obra Adecuación a la garantizar el buen desarrollo de todas las intervenciones realizadas durante el desarrollo del proyecto, de forma segura y como soporte al director de obra. Además, también fija que todos los procesos tengan en cuenta la normativa vigente, y se adecúen a las reglas de buenas prácticas.

La actuación del Ejecutivo canario permitirá adaptar ambos túneles, en servicio desde hace más de 18 años, a las exigencias de seguridad de la Red Transeuropea de Carreteras. Entre las principales mejoras, el túnel Adolfo Cañas contará con una nueva galería de evacuación de 774 metros y dos salidas peatonales de emergencia, mientras que en Piedra Santa se instalará un depósito de agua y un cuarto de bombas. En ambos casos se renovarán de forma integral los sistemas de energía, ventilación e iluminación, incorporando cableado ignífugo, luminarias LED, ventiladores de última generación y sistemas avanzados de detección ambiental.

Prevenir incendios

También se reforzará la seguridad en caso de incendio, se mejorará la gestión del tráfico y se modernizarán los sistemas de megafonía y comunicaciones internas. En Piedra Santa se añadirán dos ventiladores longitudinales reversibles, un nuevo grupo electrógeno y alumbrado de guiado, logrando así infraestructuras más eficientes y seguras para los usuarios.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 12 de septiembre a las 14.00 horas, hora canaria, a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.