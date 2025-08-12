Más canaria que el gofio: así es la palabra guanche que conquistó América

En Canarias hay palabras que traen historias. Una de ellas, tan breve como rotunda, ha cruzado océanos y siglos hasta hacerse suya en América y en la península sin perder acento isleño. La divulgadora de historia Ana Navarro (@anaencanarias) lo sabe bien y, por ello, lanza un reto con sonrisa cómplice en sus redes sociales: ¿A que no sabes cuál es la palabra de origen guanche más común y conocida hoy en día?

Deja apenas dos segundos antes de revelar la respuesta: gofio. Y, de repente, una palabra sencilla se convierte en pasaporte cultural. “Es el canarismo más extendido y conocido fuera de las islas, tanto en la España peninsular como en Madeira y en varios países de América”, explica.

Así llaman en las islas a la harina de granos tostados que alimentó a los antiguos pobladores. Lo que muchos no saben es que su origen es guanche y que su viaje empezó en Lanzarote y Fuerteventura mucho antes de que la palabra fuera conocida en medio mundo.

Del Lanzarote aborigen a las mesas americanas

El término, como cuenta Ana, nació en Lanzarote y Fuerteventura, donde designaba la harina tostada de cebada que alimentaba a los antiguos pobladores. “Luego pasó al resto de las islas tras la conquista, porque en las demás se le llamaba de otra forma”, precisa.

Su historia es tan viajera como los isleños que lo llevaron en la memoria y en la maleta. De Canarias cruzó el Atlántico y se enraizó en Venezuela, Cuba, Uruguay, Argentina o Puerto Rico. Tanto, que en América muchos lo consideran parte de su identidad. “En un vídeo le dije a una persona de los Andes que el gofio no era andino, sino canario, y se quedó estupefacto. Lo creía suyo”, recuerda Ana.

Gofio de la isla, el mejor de Canarias. / LP / DLP

Ni solo de trigo, ni solo de maíz

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Algunos sostenían que, si es de maíz, no es gofio. Otros, que debía ser únicamente de trigo. Ana desmonta el debate con claridad: “El gofio es harina de granos previamente tostados. Los indígenas canarios usaban cebada, pero también raíces de helecho. Luego llegó el millo y, claro, también se utilizó”.

Lo que diferencia al gofio canario de otras harinas tostadas del mundo es su tipo de tueste y molturación. Por eso cuenta con Indicación Geográfica Protegida de la Unión Europea, un sello que protege su elaboración tradicional y su valor como producto identitario.

Más que comida

El gofio no solo alimenta. Se cuela en dichos populares como “más canario que el gofio” o expresiones contrapuestas como “estar hecho gofio” para referirse a una persona que está agotada) y “estar de gofio” para expresar que está en plena forma. En Cuba, incluso existe el término "comegofio" como apodo despectivo para personas de poco valor.

Acorde a un diccionario de toponimias de Canarias, el gofio en Canarias no siempre se llamó igual, con la especificacón de que ese era "su pan" tuvo varias apropiaciones terminológicas: “En El Hierro, por ejemplo, lo llamaban aguamames o haran; en La Palma, amagante; en Tenerife, ahoren.

El gofio como palabra pancanaria es fruto de la época hispana y de la difusión desde las islas orientales tras la conquista”. De hecho, desde 2014 cuenta con una Indicación Geográfica Protegida (IGP) otorgada por la Unión Europea.

Del Rubicón al Río de la Plata

La expansión del término tiene mucho que ver con la primera colonización en Lanzarote y Fuerteventura. Desde allí, explica la historiografía, partieron no solo las expediciones hacia el resto del Archipiélago, sino también muchas de las migraciones que acabaron llevando palabras guanches a América.

De ahí que hoy, en mercados de Caracas o de Montevideo, se venda gofio de maíz o de otros cereales, adaptado al gusto local, pero con un mismo nombre que une orillas y siglos. Para Ana, lo más fascinante es la fuerza con que se ha arraigado fuera: “Muchos desconocen su origen guanche y se sorprenden al saber que viene del norte de África y que es una palabra muy ancestral”.