París alumbra las carrozas de Guía

Las calles del centro histórico de Guía se llenan de los destellos de la ciudad de la luz. El municipio celebra hoy miércoles su centenaria cabalgata, con un pasacalles y un espectáculo temático bajo el título de ‘Una noche en París’ frente a la iglesia, con motivo de sus Fiestas de la Virgen.

Las carrozas están listas ya para engancharse a los vehículos, echar a andar y hacer disfrutar a los vecinos. Guía entra en los actos estelares de sus Fiestas de la Virgen. Y este miércoles tendrá lugar su desfile por el centro histórico del pueblo, cumpliendo así con una tradición centenaria que está muy arraigada en el municipio y que ha alcanzado una mayor notoriedad con el espectáculo temático que se organiza frente a la fachada de la iglesia.

Los orígenes de la cabalgata se remontan a 1908, según las primeras alusiones de la prensa de la época. Y en esta ocasión lleva por lema ‘Una noche en París’. Reunirá a cinco carrozas diseñadas con algunos de los símbolos que dan identidad a la capital francesa, llamada la ciudad de la luz por el histórico nacimiento de la iluminación, que le concedió un halo de modernidad en su momento a la capital gala.

Tradición

El diseñador y responsable de la elaboración técnica de las carrozas, Adrián Castellano, resalta que «este año hemos vuelto a la tradición antigua, con muchas flores, papel, y la búsqueda de la elegancia y los detalles en cada esquina», señala, mientras trata de guardar con esmero la imagen de todas ellas para causar un mayor impacto emocional entre los asistentes.

Preparativos de las carrozas de las fiestas de Guía / J.PEREZ CURBELO

Llevan dos meses en el tajo preparando estas obras de arte y diseño, en el que se emplean materiales como la madera, el cartón, el papel, las telas y el corcho, que dan una imagen creativa. Castellano ha contado con la colaboración de Tanausú y Emmanuel, ya veteranos también estas tareas, para dar rienda suelta a la imaginación.

Las cinco carrozas con unas seis personas sobre ellas cada una desfilarán por las calles principales del pueblo hasta entrar en el frontis de la iglesia, donde tendrá lugar la escenificación. Todos los carruajes tendrán esta temática común, sin perder el orden preestablecido para contar una historia.

Allí entre las plazas se desarrollará el elemento artístico que ha ido alcanzando una gran notoriedad en los últimos años.

La banda de música

Carlos Jiménez, el director artístico y escénico de todo este tinglado, añade que en esta ocasión, tomará parte una banda de músicos jóvenes del municipio, que darán los sonidos a temas míticos que nos conducen mentalmente a París.

La iluminación dará mucho juego. Sobre todo, teniendo en cuenta que se habla sobre la ciudad de la luz.

Mientras, la obertura estará a cargo de los acróbatas internacionales de Levi and Estrella, que le darán una plasticidad especial.

En conjunto intervendrá más de un centenar de personas en todo el espectáculo de la cabalgata, en la que llevan trabajando también unos tres meses.

45 minutos

El espectáculo durará unos 45 minutos, y se recupera la presencia de un escenario en la Plaza Chica con la banda en directo. Para ello han contado la responsabilidad musical de Arístides Sosa, director de la Banda de Música Ciudad de Guía, que pondrá música en vivo al desfile. Y con el apoyo en el diseño y dirección en todo lo que es el vestuario de Zoraida Machín.

«No lo veo como una tristeza que se rompan las carrozas, porque ya se ha visto el trabajo en la calle el día de la cabalgata», señala Adrián Castellano, que lleva cerca de tres décadas en estos menesteres artísticos que dan brillo a Guía en sus fiestas patronales.