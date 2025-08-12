Vivienda
Piso en venta en Puerto del Rosario por 165.000 euros: una oportunidad única en Fuerteventura
Este espacioso piso de 105 m² en el barrio de La Charca ofrece 3 habitaciones, balcón, garaje, trastero y una amplia azotea privada. Ideal para primera vivienda o inversión
El mercado de la vivienda en España sigue mostrando signos de dinamismo, especialmente en zonas con alta demanda residencial y turística como Fuerteventura. En el archipiélago canario, los precios de los pisos se han mantenido estables en lo que va de año, impulsados por el atractivo de la inversión en zonas costeras y capitales insulares como Puerto del Rosario, donde la combinación de calidad de vida y rentabilidad continúa seduciendo a compradores nacionales y extranjeros. Según datos recientes del sector inmobiliario, el precio medio de la vivienda en la provincia de Las Palmas ronda actualmente los 1.700 €/m², cifra muy cercana a la media que presenta el piso en venta que hoy destacamos: 1.571 €/m². Este dato refleja que la propiedad no solo está bien valorada, sino que también supone una oportunidad competitiva en el mercado.
Pensando en la comodidad de los futuros propietarios, el piso incluye una plaza de garaje y un trastero situados en la planta sótano del edificio. Este detalle es especialmente relevante en zonas céntricas donde el aparcamiento puede ser limitado, ya que asegura un espacio propio para estacionar el vehículo y almacenar enseres de forma segura. La vivienda se entrega parcialmente amueblada, lo que permite una ocupación inmediata y reduce el coste de entrada para el comprador.
Además de sus características físicas, esta vivienda es una opción sólida de inversión. La alta demanda de alquiler en Puerto del Rosario garantiza una buena rentabilidad, especialmente considerando que se trata de una capital insular con constante llegada de turistas y residentes temporales. Por otra parte, la estabilidad del mercado inmobiliario en Canarias ofrece seguridad a quienes apuestan por la compra de vivienda como valor refugio.
Otro aspecto a destacar es que el equipo comercial ofrece asesoramiento financiero personalizado, con opciones que pueden incluir hasta el 100% de financiación. Esto facilita el acceso a la propiedad para quienes no dispongan de todo el capital inicial, abriendo la posibilidad de hacer realidad el sueño de tener una vivienda en Fuerteventura con unas condiciones muy favorables.
En definitiva, este piso en venta en Puerto del Rosario por 165.000 € es una de esas oportunidades que no aparecen todos los días. Sus 105 m², su ubicación estratégica en el barrio de La Charca, su garaje, trastero, azotea privada y su precio competitivo lo convierten en una de las mejores opciones del mercado actual. Ya sea como residencia habitual o como inversión de futuro, esta vivienda reúne todos los requisitos para convertirse en un acierto seguro. Si deseas más información o concertar una visita, el equipo comercial está disponible para atenderte y ayudarte a encontrar el hogar de tus sueños en Fuerteventura.
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- Italia se sirve en el Carrizal: el rincón de horno de leña que conquista con cada bocado
- Ola de calor: las altas temperaturas se concentran en zonas altas de 11 municipios de Gran Canaria
- ¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?
- Más de 70 profesionales participan en la Feria de Artesanía Gran Canaria Verano Sur
- Pedro José Franco: «La palabra Maspalomas ha perdido sentido»
- Marikas Rurales, aceptación y amor desde Ingenio
- Del queso y ron al paraíso del sabor en La Atalaya de Santa Brígida