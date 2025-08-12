Piso en venta en Puerto del Rosario por 165.000 euros: una oportunidad única en Fuerteventura

El mercado de la vivienda en España sigue mostrando signos de dinamismo, especialmente en zonas con alta demanda residencial y turística como Fuerteventura. En el archipiélago canario, los precios de los pisos se han mantenido estables en lo que va de año, impulsados por el atractivo de la inversión en zonas costeras y capitales insulares como Puerto del Rosario, donde la combinación de calidad de vida y rentabilidad continúa seduciendo a compradores nacionales y extranjeros. Según datos recientes del sector inmobiliario, el precio medio de la vivienda en la provincia de Las Palmas ronda actualmente los 1.700 €/m², cifra muy cercana a la media que presenta el piso en venta que hoy destacamos: 1.571 €/m². Este dato refleja que la propiedad no solo está bien valorada, sino que también supone una oportunidad competitiva en el mercado.

Dormitorio del inmueble / tucasa.com

Pensando en la comodidad de los futuros propietarios, el piso incluye una plaza de garaje y un trastero situados en la planta sótano del edificio. Este detalle es especialmente relevante en zonas céntricas donde el aparcamiento puede ser limitado, ya que asegura un espacio propio para estacionar el vehículo y almacenar enseres de forma segura. La vivienda se entrega parcialmente amueblada, lo que permite una ocupación inmediata y reduce el coste de entrada para el comprador.

Además de sus características físicas, esta vivienda es una opción sólida de inversión. La alta demanda de alquiler en Puerto del Rosario garantiza una buena rentabilidad, especialmente considerando que se trata de una capital insular con constante llegada de turistas y residentes temporales. Por otra parte, la estabilidad del mercado inmobiliario en Canarias ofrece seguridad a quienes apuestan por la compra de vivienda como valor refugio.

Baño de la vivienda / tucasa.com

Otro aspecto a destacar es que el equipo comercial ofrece asesoramiento financiero personalizado, con opciones que pueden incluir hasta el 100% de financiación. Esto facilita el acceso a la propiedad para quienes no dispongan de todo el capital inicial, abriendo la posibilidad de hacer realidad el sueño de tener una vivienda en Fuerteventura con unas condiciones muy favorables.

En definitiva, este piso en venta en Puerto del Rosario por 165.000 € es una de esas oportunidades que no aparecen todos los días. Sus 105 m², su ubicación estratégica en el barrio de La Charca, su garaje, trastero, azotea privada y su precio competitivo lo convierten en una de las mejores opciones del mercado actual. Ya sea como residencia habitual o como inversión de futuro, esta vivienda reúne todos los requisitos para convertirse en un acierto seguro. Si deseas más información o concertar una visita, el equipo comercial está disponible para atenderte y ayudarte a encontrar el hogar de tus sueños en Fuerteventura.