Así podrás cazar estrellas fugaces en el fenómeno más esperado del verano

Agosto siempre trae una cita con el cielo. En playas, miradores y azoteas de Canarias, cientos de personas miran hacia arriba con la esperanza de ver un destello fugaz y pedir un deseo. Es la lluvia de estrellas de las Perseidas, la más famosa del año. Pero en 2025 hay un invitado inesperado dispuesto a robarles protagonismo: una Luna casi llena y muy brillante.

“Este año, solo veremos los meteoros más brillantes”, advierte la astrofísica y divulgadora Nayra Rodríguez Eugenio, del Instituto de Astrofísica de Canarias (@iac_astrofisica). “La Luna intentará robarnos el show”.

El espectáculo y su radiante

Las Perseidas alcanzarán su pico la noche del 12 al 13 de agosto. Como explica Nayra, “cada lluvia de estrellas recibe el nombre de la constelación donde se encuentra su radiante, la región del cielo de la que parecen proceder los trazos luminosos”.

En este caso, el radiante está en Perseo, que estará bajo en el cielo al atardecer y subirá a medida que avance la noche. Por eso, lo habitual sería ver más meteoros en la madrugada. Sin embargo, el brillo lunar cambia las reglas este año: “El mejor momento para observarlas será después de la puesta de sol y antes de que la Luna aparezca en el cielo o mientras esté muy baja”.

Solo una o dos horas de oscuridad

En Canarias, las noches del 12 y 13 de agosto ofrecerán entre una y dos horas de oscuridad tras la puesta de sol. Ahí habrá que aprovechar para observar. Después, la luz lunar dificultará la visión de meteoros, aunque el fenómeno seguirá activo hasta el 24 de agosto, con menos intensidad.

Las Perseidas son fragmentos del cometa Swift-Tuttle, y en su pico pueden observarse hasta 100 meteoros por hora en años sin interferencia lunar. Este 2025, la cifra será menor, pero el espectáculo visual seguirá mereciendo la pena.

Consejos clave para ver las Perseidas

Aprovecha para disfrutar del disco de la Vía Láctea y la variedad de colores y brillos de las estrellas de verano. Para ello, Nayra comparte varias recomendaciones para no perder detalle:

Elige un lugar oscuro , lejos de contaminación lumínica y de obstáculos como montañas o edificios.

, lejos de contaminación lumínica y de obstáculos como montañas o edificios. No es necesario subir a zonas altas : una costa o playa despejada ofrece vistas magníficas.

: una costa o playa despejada ofrece vistas magníficas. Lleva silla reclinable o manta para tumbarte y deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante 10-20 minutos.

y deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante 10-20 minutos. Evita linternas o mirar el móvil.

Fija la vista en una zona oscura y opuesta a la Luna para ver meteoros más largos e impresionantes. Si miras hacia Perseo, verás destellos cortos pero saliendo en todas direcciones.

Entre estrellas y una ola de calor

El cielo no es el único protagonista de estas noches. Canarias vive una ola de calor que, según la AEMET, se prolongará hasta al menos el lunes 18 de agosto.

En Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura hay avisos rojos por calor extremo, con máximas que superan los 40 grados y mínimas nocturnas que no bajan de los 30 grados. El resto de islas mantiene avisos naranjas o amarillos por altas temperaturas.

La magia de un cielo de verano

Observar una lluvia de estrellas es más que un acto astronómico: es un ritual colectivo. Bajo la oscuridad, la gente comparte silencio, asombro y deseos que cruzan fugazmente el cielo. “Mirar al firmamento nos conecta con algo más grande que nosotros”, recuerda Nayra. “Cada meteoro es un fragmento de cometa que ha viajado miles de años para desintegrarse frente a nuestros ojos”.

Aunque este año la Luna juegue en contra, la cita sigue en pie. Solo hará falta elegir bien el momento y el lugar y dejar que la noche haga el resto.