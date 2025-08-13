Esferificaciones mini 'made in Canarias' de trufa, marisco o mojo revolucionan la gastronomía

Carlos Hernández Marqués, joven grancanario, fue chef y lo dejó para emprender y crear la empresa gastronómica Canarias Chef Select. Es el único productor de Canarias especializado en microbrotes vegetales ecológicos comestibles y ahora lo eleva al extremo con las mini esferificaciones encapsuladas sin caducidad que mantienen intacto su sabor y textura de principio a fin al estar envasadas. Es un producto revolucionario en el mundo de la gastronomía. No ha empezado la producción, que como prueba piloto elaboró con sabor a fresa o mango, y ya tiene pedidos para elaborarlas de trufa, sésamo o crema de marisco. «Son micro perlas que explotarán en la boca con toda la potencia del sabor del producto y que mantienen la textura». Mojo, chocolate, todo lo que sea líquido o semilíquido se puede transformar en una delicatessen que irrumpe como una joya culinaria con sello canario . Las comercializa entre 10 y 15 días tras casi un año de investigación.

Desde su finca en Santa Lucía de Tirajana, en de Doctoral, 700 metros cuadrados, con parcelas de cultivo, investigación y envasado, abastece desde que empezó a restaurantes y coctelerías con productos frescos, ecológicos y de alto valor gastronómico. Selecto pero asequible.

De chef al huerto

Hernández Marqués fue visionario y en 2018, tomó una decisión que le cambió la vida: dejar la cocina profesional para dedicarse a la producción de ingredientes que hasta entonces llegaban a Canarias con días de transporte y en condiciones poco óptimas. Su objetivo era claro: ofrecer flores, brotes y hojas comestibles recién recolectados, con todo su color, aroma y textura intactos.

Formado en los fogones de hoteles y restaurantes, Hernández Marqués no proviene de familia aristocrática como su apellido, y ni falta que le hace. Tampoco tenía experiencia en el campo. La idea surgió al ver que los productos delicados que usaba en sus platos, especialmente flores comestibles, perdían calidad durante el transporte desde la Península. «Son muy frágiles. Cuando llegan, ya no tienen el color ni el crujiente del primer día», explica. Comenzó haciendo pruebas en casa, cultivando en macetas y bandejas, mientras mantenía su empleo como cocinero. El primer contacto con la producción local lo tuvo en Fuerteventura, con una familia que cultivaba flores comestibles de forma muy limitada. Planeaba distribuir su producción, pero la falta de volumen le llevó a dar el paso de producir él mismo.

30 variedades

Los primeros cultivos fueron de microbrotes, más sencillos y rápidos y se recolectan en apenas siete días, detalla. Con el tiempo, sumó flores comestibles, hojas y zanahorias baby, «cultivadas para ser cosechadas antes de alcanzar su tamaño habitual, concentrando así su sabor».

Su catálogo incluye 30 variedades de brotes, 20 de flores comestibles y 15 de hojas, además de las zanahorias baby. A esta producción ha añadido la distribución de ingredientes gourmet difíciles de conseguir en Canarias, como setas, trufas y algas. La empresa ha profesionalizado sus áreas del negocio. Cuenta con siete empleados fijos en áreas de reparto, producción, comercial y administración, además de colaboradores indirectos.

Bote de las mini perlas de sabores de Canarias Chef Select que elaboran en Doctoral. / La Provincia

Hito

Ahora da vida al el reto que puede ser uno de sus mayores hitos. El desarrollo de esferificaciones ecológicas encapsuladas que no caducan ni pierden sabor. El proyecto, fruto de casi un año de estudio, le ha permitido crear pequeñitas perlas con membrana finísima que, al morderlas, liberan un estallido de sabor. «El proceso consiste en mezclar el líquido -los primeros que hizo fueron con siropes de frutas como fresa, mango, piña o coco- con gluconolactato de calcio y sumergirlo en un baño de alginato, un extracto natural de algas. El contacto genera una membrana estable que protege el contenido». Este proceso le da textura como a cualquier esferificación elaborada en el momento. La técnica es adaptable a cualquier sabor líquido o semilíquido: cremas de queso, chocolate, sopas frías, potajes o bases para coctelería. «Abre un amplio abanico de posibilidades para la gastronomía y la mixología creativa», detalla.

Cuando comenzó , los microbrotes y flores comestibles apenas se usaban en Canarias, reservados para eventos o menús degustación. Hoy, la demanda ha crecido notablemente. Restaurantes, coctelerías y catering buscan estos productos no solo por su valor estético, sino también por la intensidad de su sabor y su frescura.

«Ver que algo que antes llegaba de fuera ahora se cultiva aquí, y con más calidad, es lo que más me motiva», afirma. En días comercializa las perlas pero sigue innovando con la mirada puesta en el futuro cercano.