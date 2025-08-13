Gran Canaria, escenario privilegiado para disfrutar de las Perseidas en agosto

Cada verano, entre julio y agosto, el cielo nocturno se ilumina con uno de los espectáculos astronómicos más populares del mundo: las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa la nube de polvo y fragmentos que deja el cometa Swift-Tuttle, generando brillantes meteoros que surcan el firmamento.

En Gran Canaria, este evento adquiere un carácter especial. La isla, reconocida como Destino Turístico Starlight, cuenta con áreas libres de contaminación lumínica que permiten observar el cielo en condiciones óptimas. Este sello, otorgado a territorios con cielos de gran calidad, refuerza el potencial de la isla para el astroturismo, una modalidad de viaje sostenible que combina naturaleza, ciencia y cultura.

La lluvia de meteoros será visible del 14 de julio al 24 de agosto, aunque en ocasiones pueden verse meteoros aislados hasta principios de septiembre.

Los días de mayor actividad serán del 9 al 13 de agosto, alcanzando su punto álgido en la noche del 12 al 13 de agosto, cuando se esperan más de 150 meteoros por hora.

Es importante tener en cuenta la fase lunar, ya que una luna brillante puede dificultar la visibilidad. Las mejores noches serán aquellas con luna nueva o cuarto menguante, cuando el cielo esté más oscuro.

Localización y orientación para disfrutar del fenómeno

Para aprovechar al máximo la experiencia, conviene mirar hacia la constelación de Perseo, que es el radiante del que parecen salir las Perseidas. Aplicaciones de astronomía para móviles, como Stellarium o SkySafari, pueden ayudar a identificar su ubicación.

Aunque se pueden ver a simple vista, unos prismáticos con pocos aumentos y amplio campo visual pueden mejorar la experiencia. Lo ideal es observar en las horas previas al amanecer, cuando la actividad suele intensificarse.

Aunque tradicionalmente muchos acuden al barrio de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria, los expertos recomiendan zonas más alejadas de la iluminación urbana, como:

Artenara – El municipio más alto de la isla, con panorámicas despejadas del cielo.

– El municipio más alto de la isla, con panorámicas despejadas del cielo. Tejeda – En pleno corazón de la cumbre, rodeado de paisajes volcánicos.

– En pleno corazón de la cumbre, rodeado de paisajes volcánicos. Temisas – Famoso por su observatorio astronómico y su entorno protegido.

– Famoso por su observatorio astronómico y su entorno protegido. Roque Saucillo – Punto de observación con vistas espectaculares.

– Punto de observación con vistas espectaculares. Tasartico – Una ventana natural hacia el cielo desde el suroeste.

Las cumbres de Gran Canaria ofrecen las mejores condiciones, ya que combinan altitud, aire limpio y baja contaminación lumínica.

Consejos para observar las Perseidas en la isla

Para disfrutar de la experiencia en las mejores condiciones, se recomienda: