Iván Quintana, memoria del telar

Con la era de la industrialización y el consiguiente abaratamiento de los tejidos se inicia el declive en el siglo XIX de la práctica artesanal de la tejeduría en los tradicionales y rudimentarios telares de madera.

En los primeros años del siglo XX, muchas tejedoras en Canarias empiezan entonces a cambiar los telares por otras prácticas como el calado que les proporcionaba mayor rentabilidad, aunque durante la postguerra civil española vive un discreto resurgimiento proveyendo al mercado interno del archipiélago en el contexto del desabastecimiento propiciado por la política económica implementada por el régimen franquista que perseguía la autosuficiencia nacional a través de la limitación del comercio exterior y la producción interna de bienes y servicios.

En la actualidad, quedan unos pocos telares y resulta muy difícil encontrar tejedoras o tejedores que se dediquen a esta artesanía ya casi extinta.

En la casa de Iván Quintana, en Carrizal de Ingenio, aún suena el tosco sonido del telar que parece seguir marcando sus días y su respetable pasión por este viejo oficio vinculado al patrimonio cultural de Canarias. Quintana, que posee una colección de seis telares primitivos de tea que fueron usados por mujeres y hombres de distintas islas, se considera «un guardián de la tradición».

Uno de los telares de la colección de Iván Quintana. / C.G.C.

«Unos los he comprado, otros me los han regalado. Son piezas de museo de más de 300 años a los que he sometido a un cariñoso proceso de restauración y reemplazo de piezas, a tratamientos de hidratación para que sigan permaneciendo en el tiempo como testigos de aquel pasado precario. Me considero afortunado de poder tocar maderas centenarias que me han transmitido los saberes de muchos artesanos de épocas pasadas y me han trasladado a una Canarias desconocida para mí por mi juventud”, confiesa el también solista del grupo de música popular Los Gofiones, al que ingresó con 15 años de edad.

Uno de esos seis telares que posee puede verse hasta el día 13 de septiembre en el Centro de Interpretación Turística de Teror en el marco de la exposición que él mismo coordina, titulada Los hilos del ayer que produce la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas que gestiona el Cabildo grancanario.

“La muestra es un viaje al tiempo, al mundo del oficio de la tejiduría tradicional de Gran Canaria”, explica Quintana, que desea con esta iniciativa que el visitante pueda conocer el telar y las herramientas empleadas por las tejedoras para obtener una pieza final, además de sensibilizar a la sociedad de la importancia que tuvo y tiene la artesanía y el reconocimiento de los productos artesanales.

“Es importante que comprendamos el laborioso trabajo que suponía antaño realizar una prenda y el proceso al que estaba sujeto la lana, cómo se llegaba a extraer su fibra para conseguir su hilo, cómo se escarmenaba, cardaba y teñía, cómo se urdía la tela en el telar, los distintos tipos de puntos y los utensilios que se utilizaban para procesar las madejas, como las devanadoras, lanzaderas o cañuelas”, agrega.

Entrelas piezas que se exhiben en la exposición figuran tres auténticas joyas: las estameñas de tres ilustres folcloristas, Nanino Díaz Cutillas, Perico Lino y Totoyo Millares, todas ellas salidas de telares tradicionales de Gran Canaria.

“En los telares se hacían las mantas de lana que fue un elemento indispensable en las familias de cumbre y medianías de la isla”. Precisamente el joven llevó con honor la primera estameña que vistiera uno de los fundadores ya fallecido del grupo, Perico Lino.

La segunda y última estameña que llevó el célebre solista de Arenales se la tejió Iván Quintana, cerrando un círculo de vida e historia que parece querer dar cuenta de la dimensión e importancia que la popular chaqueta que identifica al grupo sigue teniendo entre sus miembros.

«El oficio lo ejercían esencialmente las mujeres del entorno rural, como complemento de sus escasos ingresos en las actividades agrícolas. Una de ellas fue Mariquita de las Nieves Mendoza, conocida como la última tejedora de Caideros. Siendo muy pequeña, María de las Nieves se sintió atraída por la magia del telar y desde niña, sentada a la falda de su abuela ‘Cha’ Teodora la de Pico Viento, cuando apenas llegaba con los pies a los pedales del telar, ya tiraba la lanzadera entre la urdimbre de lana. Hay que tener en cuenta que aquellas mujeres practicaban una actividad asociada a la actividad del pastoreo y, de hecho, algunas pertenecían a familias de pastores», apostilla. «También era muy conocido y apreciado el trabajo de Manolito el Tejedor, en La Lagunetas».

«Los telares horizontales comenzaron a verse en Canarias con la llegada de las mujeres de los colonos. Desde entonces y hasta la actualidad el tipo de telar sigue siendo prácticamente el mismo. Con ellos se confeccionaba todo tipo de piezas desde mantas a trajes tradicionales. Algunos de estos telares fueron desmontados para aprovechar su madera para hacer muebles aperos de labranza o como leña, lo que propicia que hoy tan solo queden unos pocos ejemplares antiguos», sostiene.

Quintana aprendió hace más de una década durante más de un año con una señora en La Aldea el oficio y su técnica, que luego completó con el magisterio de María Castro en el telar de su tatarabuela que conserva en Ingenio, de donde salieron los últimos paños de las estameñas elaboradas para Los Gofiones. Uno de los tres telares que posee el solista de Los Gofiones es de procedencia palmera y se lo regaló el especialista en indumentaria canaria del siglo XVIII del Museo de Historia de Tenerife, Juan Rodríguez, ‘Juaniquillo’, «con quien proseguí conociendo el arte del telar y me hizo valorar más todavía la destreza de nuestros artesanos».

«Fui un niño pegadito a la tierra», subraya este joven nacido en 1995 en Carrizal de Ingenio. Forma parte de una familia ligada al pastoreo y a las formas de vida tradicional inducidas por sus abuelos que le marcan el camino a la hora de interesarse por la historia de su pueblo y por la etnografía. Tanto es así que trasquilaba personalmente el ganado de ovejas de su abuelo para obtener la lana que luego limpiaba con esmero y entregaba a la tejedora ingeniense María Castro.

Ahora la lana se la siguen proveyendo varios pastores de la zona de Caideros de Gáldar. Después de retirarla, la lava, carda, hila y teje cuando hacen falta nuevos metros de paño. «Dependiendo del cuerpo hacen falta seis metros para hacer una chaqueta estameña. Hay que tener en cuenta que de los telares antiguos se extraen nada más que 70 centímetros de ancho», explica Iván Quintana.

«Podemos suprimir del mercado muchas telas de procedencia exterior que se venden fraudulentamente al turista con nuestros tejidos tradicionales», explica Quintana. «Sería interesante promover un museo vivo alrededor de la tejiduría y organizar talleres reglados en los que se pueda transmitir el oficio de esta manifestación artesanal que es una de la más desatendidas y desconocidas por parte de la sociedad canaria. Muchas personas conocemn la trapera, pero no contemplan el telar como un utensilio básico para poder fabricar todos los textiles que podríamos llevar encima», concluye Quintana.