La Montañeta vuelve a ver la luz: Moya recupera y divulga el yacimiento arqueológico

La Montañeta es uno de los grandes yacimientos arqueológico grancanarios. Se encuentra en un cono volcánico en Moya, y está formado por un conjunto de grandes cuevas naturales que los antiguos canarios acondicionaron para el uso doméstico, destacando, entre otros espacios, los graneros para el almacenamiento de cereales. A pesar de su valor histórico y de haber sido declarado bien de interés cultural (BIC) el 3 de febrero de 2009, se encuentra a diferencia de otros espacios prehispánicos en un evidente estado de olvido institucional, sufriendo incluso a finales de 2023 dos desprendimientos. Ahora el Ayuntamiento de la Villa ha puesto en marcha «un proyecto piloto» para su recuperación y divulgación.

El alcalde, Raúl Afonso, anunció este miércoles la puesta en marcha con el apoyo económico de la dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias de «un proyecto piloto de activación patrimonial de este enclave arqueológico que se pondrá en marcha en el último trimestre del año».

YACIMIENTO ARQUEOLOGICO LA MONTAÑETA, MOYA / J. C. C.

Alejandro Ortega

Los trabajos serán supervisados por la empresa especializada Tibicena. Arqueología y Patrimonio, y contarán con la colaboración de Alejandro Ortega, un vecino que lleva años denunciando su deterioro y a la vez divulgando la importancia de este espacio, que está ligado al jefe indígena Doramas.

«Comenzamos a trabajar en una de las zonas más importantes de nuestro municipio sobre una base fundamental, la difusión. Buscaremos dar a conocer su importancia y valor entre nuestros escolares, vecinos, además de visitantes con visitas guiadas gratuitas. Así como la creación de un material didáctico sobre el que se pueda trabajar en las aulas», avanza Raúl Afonso.

El proyecto contempla la renovación de la cartelería, que está muy deteriorada por el paso del tiempo, y se va a activar el mantenimiento del yacimiento.

Material didáctico

Uno de los objetivos es llevar a cabo un programa para la divulgación del lugar con visitas de los centros escolares y visitantes y crear un material didáctico para que los alumnos conozcan el lugar, trabajándolo en las aulas.

A su vez, se prevé la elaboración de material didáctico con historias que está escribiendo Alejandro Ortega sobre Sasa, una niña indígena que vive en la Montañeta de Moya y en sus aventuras para dar a conocer el lugar.

Marco Moreno (Tibicena), Alejandro Ortega, Raúl Afonso y Octavio Suárez, a la derecha, durante la reunión. / LP / DLP

El Ayuntamiento señala que la actuación tendrá como protagonista a toda la ciudadanía y a los escolares, que podrán visitar La Montañeta junto a especialistas en difusión y educación patrimonial.

Las visitas guiadas estarán adaptadas a los grupos, junto al material didáctico de los centros educativos para que el profesorado pueda trabajar la zona. En los recursos que se van a realizar se encuentran vídeos y material para los ciclos de primaria y secundaria.

Expropiaciones

Moya también pretende llevar a cabo la expropiación del terreno, para poder acometer los planes para su protección y la proyección de este espacio.

Dentro del conjunto de La Montañeta destacan especialmente los espacios de almacenamiento, como la denominada Gran Cueva de los Silos. Se trata de una enorme cámara que presenta unos 30 metros de longitud, acogiendo en su interior otras oquedades artificiales de desigual tamaño, y organizadas en diferentes niveles, que le confieren un carácter singular.