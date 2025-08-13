Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición

La Policía Canaria interceptó este miércoles a un grupo de personas que atravesaban una pista de tierra en el interior de la Reserva Integral de Inagua pese a la alerta máxima en Gran Canaria por riesgo de incendios forestales a partir de la cota de 400 metros sobre el nivel del mar.

Entre otras medidas, la declaración de esa alerta extrema por parte del Cabildo grancanario incluye la prohibición del acceso y tránsito por montes y terrenos forestales, incluyendo pistas y senderos, por razones meteorológicas y de riesgo de incendio, salvo residentes, servicios públicos y personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios, así como la actividad de pastoreo.

El Cuerpo General de la Policía Canaria informó que su Grupo de Medioambiente y Patrimonio Cultural (Gruma) identificó a los responsables de una caravana de vehículos tipo jeep safari tras detectar su circulación dentro de la Reserva Integral de Inagua, un espacio natural protegido de alto valor ecológico situado entre los municipios de Tejeda, Mogán y La Aldea de San Nicolás.

La intervención se produjo en el marco de las funciones de vigilancia, inspección y protección de los espacios naturales protegidos especialmente relevantes en esta zona debido a su singular biodiversidad y a la presencia de especies endémicas en peligro, detalló la Policía Canaria.

Asimismo, los agentes del Gruma levantaron las correspondientes actas de denuncia por infracción a la normativa medioambiental y de acceso a zonas de especial protección. Además, en el momento de los hechos, Gran Canaria se encontraba en alerta por altas temperaturas y por riesgo de incendios forestales, situación que exige extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la seguridad ambiental.

Recordó el cuerpo de seguridad que la Reserva Integral de Inagua cuenta con un régimen de acceso muy restringido para preservar su integridad y que toda actividad turística o recreativa debe respetar las regulaciones establecidas por la legislación vigente.