Esto es lo que ocurrirá este fin de semana cuando Gran Canaria se llene de música, paella y espuma

En Gran Canaria, este mes de agosto ya no es solo un mes de mucho calor y playa. Es también el momento en que plazas, calles y parques se transforman en escenarios al aire libre. Las orquestas compiten con las campanas, las romerías se mezclan con el aroma de paellas gigantes, y el sonido de los voladores marca el ritmo de unas fiestas que, más que eventos, son un reencuentro colectivo.

Desde El Carrizal hasta Agaete, pasando por Guía, Firgas, Fontanales y San Lorenzo, la agenda del 14 al 17 de agosto es un desfile de música, gastronomía, tradiciones y alegría. La creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku) lo resume en sus redes: “Desde el jueves hasta el domingo hay cientos de planes en la isla”.

El Carrizal: romería, mercadillos y macropaella

El jueves 14, el parque Camelot será el punto de partida para la concentración de carretas a las 16:00 horas, seguida de una romería hasta la Plaza del Buen Suceso a las 19:00 horas. La noche se llenará de música, mercadillos, voladores y una macropaella que se servirá entre las 23:00 y las 00:00 horas.

El viernes 15 comienza temprano, a las 6:00 horas, con la diana floreada de la Vitamina Band, seguida de procesión, brindis popular y ropa vieja. En paralelo, la calle Josefa Morales acogerá un mercado artesanal y agroalimentario de 10:00 a 15:00 horas, perfecto para quienes buscan productos locales.

San Roque y Virgen Buen Suceso / Digital Faro Canarias

Guía: flores, música y humor

Guía celebra el viernes su tradicional carrera de cintas y batalla de flores, rematando la jornada con un concierto gratuito de David Bustamante. El domingo, la Fiesta de la Madrina llenará de color las calles con una procesión, paella marinera, verbena de la espuma y el humor de Kike Pérez.

Firgas: arcos, romerías y sabor local

En Firgas, las fiestas arrancan el jueves 14 con la elaboración de arcos enramados y balcones típicos canarios, además de un concierto de Edwin Rivera y el DJ Ruyman. El viernes será la gran romería con verbena y voladores, el sábado llegará con una feria de artesanía y el domingo con la feria gastronómica, degustaciones, catas y la esperada paella popular al ritmo del DJ Airam Vega.

Fontanales: de la rama al kilómetro cero

El viernes, Fontanales propone una fiesta familiar con hinchables acuáticos y la bajada de la rama. El sábado y el domingo, la feria kilómetro cero reunirá lo mejor de la tierra, con conciertos de Savia Nueva y Los 600 el sábado, y una jornada final con escala hi-fi.

Feria Kilómetro Cero / LP/DLP

San Lorenzo: música todos los días

San Lorenzo arranca el jueves con una noche latina protagonizada por Nia Correia y Armonía Show. El viernes, la fiesta de la espuma y los conciertos de Los Salvapantallas, Tacones Rojos y La Chica de Ayer encenderán la noche.

El sábado será para los papahuevos, la gala infantil y la verbena con Leyenda Joven, mientras que el domingo cerrará con su mercado agrícola y la verbena del solajero junto a Yoni y Aya y el grupo Géminis.

Agaete: fuegos acuáticos y verbena

El sábado, Agaete vivirá uno de los espectáculos más esperados: sus fuegos acuáticos, un despliegue de luz y color que se refleja sobre el mar, seguidos de una verbena con La Mekanica by Tamarindos y el DJ Aythami.

Este recorrido por seis municipios de Gran Canaria confirma que, en pleno agosto, la isla vive una de sus etapas más vibrantes. Entre romerías, verbenas, mercados y fuegos artificiales, hay propuestas para todas las edades y gustos.