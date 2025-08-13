La tala de árboles en Pino Seco arranca pese a la oposición vecinal

Los vecinos de Pino Seco, en Arguineguín, se despertaron ayer con la sorpresa de que algunas máquinas estaban talando los pinos y dragos del parque del barrio, una de las principales zonas verdes del lugar. La intervención forma parte de las obras del nuevo velatorio municipal, que comenzaron hace aproximadamente 20 días.

Este proyecto, aprobado por el Ayuntamiento de Mogán, contempla la construcción de un edificio semienterrado en ese entorno. Aunque el Consistorio ya había anunciado esta infraestructura, que contará con tres salas y una sala de tanatoestética, la tala de árboles ha generado malestar entre residentes.

«Ahora ya podemos perder la poca esperanza que nos quedaba para que modificasen la ubicación del edificio», lamenta Miguel Ramírez, el presidente de la asociación de vecinos de Pino Seco. Para él y el resto de vecinos aumenta la preocupación. «¿Y ahora, dónde van a transplantar estos árboles?», se pregunta.

Recuerda que, hace «muchos años», fueron los propios habitantes de la zona los que con «cariño e ilusión» dieron color al parque. «Con estas obras, las personas que se encuentran en la residencia de mayores no pueden ni salir a pasear por aquí», critica. Además, también recuerda que hay colegios e institutos a escasos metros de distancia. «No creo que nadie quiera tener esto junto a su casa».

Ramírez asegura que ha conseguido unas 1.300 firmas de vecinos y ciudadanos que se oponen a la construcción del velatorio pero «a la vista está que no han servido para nada».

Por este motivo, el presidente de la asociación de vecinos ha programado una reunión para la próxima semana con las personas afectadas.n