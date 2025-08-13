Desde Telde al trono mundial: una joven Presa Canario se corona Campeona Joven del Mundo en Helsinki

Canarias está de enhorabuena. El pasado fin de semana, la ciudad de Helsinki (Finlandia) se convirtió en el epicentro mundial de la cinofilia con la celebración de la World Dog Show 2025, la exposición canina más prestigiosa del planeta. Entre miles de competidores, una representación muy especial viajó desde Gran Canaria para dejar huella: Magdalena Guedes y Rubén Sosa, criadores de Perro de Presa Canario del afijo Joyas del Atlántico, con sede en Telde.

El propósito de este viaje no era simplemente competir. Su misión era promocionar y defender una raza autóctona, reconocida recientemente como Patrimonio Genético de Canarias.

El desenlace no pudo ser más brillante: su joven hembra N’Lisboa da Casa Nova do Rio se alzó con el título de Campeona Joven del Mundo 2025.

Este reconocimiento se otorga en lo que muchos llaman “la Champions League de la cinofilia”, una cita anual que reúne a los mejores ejemplares del planeta, seleccionados por su morfología perfecta, su temperamento equilibrado y su pureza genética.

Más que un concurso: representar a Canarias

Para Guedes y Sosa, subir al ring en Finlandia era llevar en alto la bandera canaria y mostrar al mundo un perro que simboliza fuerza, nobleza y tradición isleña.

El ring azul de Helsinki se convirtió en el escenario donde N’Lisboa, la gran protagonista, demostraría que desde Canarias también se puede conquistar lo más alto.

Nacida el 28 de julio y con apenas 9 meses de edad, N’Lisboa llegaba a la categoría juvenil (9 a 18 meses) como la participante más joven. Competir contra ejemplares con más madurez y experiencia suponía un reto añadido.

Pero en cuanto pisó la pista, su porte firme, su movimiento impecable y esa mirada intensa, propia de un auténtico Presa Canario, conquistaron al jurado.