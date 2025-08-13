Tunte y Tejeda superan los 38 grados antes del descenso de las temperaturas

Las zonas de medianías y cumbres de los municipios grancanarios de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y La Aldea son las más afectadas por el fuerte calor que soporta el Archipiélago desde hace una semana y este miércoles, antes del previsto descenso general de las temperaturas por la llegada de vientos alisios, aún superaron los 38 grados centígrados.

Como en días anteriores, las temperaturas más elevadas de Canarias, 38,1 grados, se registraron en Tunte, donde se encuentra la estación de Las Tirajanas, y en el pueblo de Tejeda. Le siguieron Lomo de Pedro Alfonso (37,7), también en el municipio de San Bartolomé, y Tasarte (37,0), en La Aldea.

Los termómetros han bajado una media de unos cinco grados respecto a las máximas del pasado fin de semana, cuando se alcanzaron picos de hasta 43,5 grados, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) solo mantiene para este jueves un aviso amarillo de riesgo en la cumbre y la mitad sur de Gran Canaria, donde se esperan temperaturas máximas de 35 grados desde la 11.00 a las 20.00 horas, sin descartar que localmente se superen los 37 grados. Para el viernes, día festivo de la Asunción e inicio del puente de agosto, solo quedará un aviso de nivel amarillo en las medianías del sur de Gran Canaria, con máximas de 35 grados.

Sigue la alerta máxima por riesgo de incendio en la isla de Gran Canaria

Aunque se espera que los termómetros continúen bajando y que se refresque el ambiente con la entrada del alisio y la nubosidad en la costa norte de las islas, el Gobierno autónomo y el Cabildo de Gran Canaria mantienen la alerta máxima por riesgo de incendios forestales ante la sequedad de la vegetación tras una semana de temperaturas extremas y la escasa posibilidad de contar con los medios humanos y materiales del Estado, concentrados estos días en los numerosos fuegos que asolan el resto del territorio nacional.

La Aemet deja fuera a Canarias del aviso especial por el fenómeno meteorológico de ola de calor, que circunscribe a la Península, excepto el área cantábrica. En la última actualización del aviso especial confirmó una nueva subida de las temperaturas máximas hasta el próximo lunes 18 de agosto, lo que complicará aún más la extinción de los incendios forestales de estos días.

La Aemet detalló que a partir de este jueves se espera que comience un nuevo ascenso térmico, más acusado en el cuadrante noroeste, particularmente en Galicia, por lo que los 38 a 40 grados son probables en la mitad sur de la Península y también en el oeste de la meseta norte y en el interior de Galicia.

Este ascenso continuaría en los siguientes días, extendiéndose a la mitad oriental. Este viernes será notable o incluso extraordinario en el Cantábrico para descender notablemente el sábado. Las temperaturas superarán los 40 a 42 grados en el cuadrante suroccidental, depresiones del nordeste y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea. 18 comunidades autónomas tienen avisos naranjas o amarillos por esas altas temperaturas.

La Aemet espera que el domingo sea el día con los valores más altos, con 42 a 44 grados en el valle del Guadalquivir y, con menor probabilidad y extensión, en los valles del Guadiana y del Segura y en las depresiones del nordeste.

«El escenario más probable a partir del lunes 18 indica que este día comenzaría un nuevo descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresco del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, y que se intensificaría y extendería durante los días siguientes a toda la Península, dando lugar a unas temperaturas más propias de estas fechas y finalizando así probablemente este episodio de ola de calor», adelantó la Aemet.

Alertas

En Canarias, además de la alerta máxima por riesgo de incendios forestales, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha acordado mantener la alerta por temperaturas máximas en el Archipiélago, salvo en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que pasan a situación de prealerta.

También se excluye de la situación de alerta a la zona norte de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro a altitudes inferiores a los 600 metros -400 en la primera de las islas-, y a la cara este de La Palma.

Por los potenciales riesgos para la salud de las personas, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha prologado hasta el 15 de agosto el aviso de nivel rojo (riesgo alto) en 11 municipios de Gran Canaria: Tejeda, Vega de San Mateo, Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo.