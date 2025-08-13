Así fue la última vida de la última reina de Gran Canaria

En las crónicas de la conquista de Canarias, los nombres masculinos llenan las páginas, pero entre las grietas del tiempo emerge una figura olvidada, se trata de una mujer que no solo fue reina, sino símbolo de resistencia y dignidad. Su nombre: Abenchara Chambeneder.

Nacida en Gáldar en torno a 1460, hija del faicán Chambeneder, creció en una isla dividida entre la defensa de sus raíces y la presión de un mundo que avanzaba con estandartes y espadas.

Su historia ha sido rescatada por el profesor y divulgador Luis Cabrera (@historiaparagandules), quien recuerda que su papel “fue importantísimo en la historia de la isla” y que no se trató de la última guayarmina de Gáldar, sino de la última reina de Gran Canaria.

De Gáldar al trono guanartémico

Abenchara se casó joven con Tenesor Semidán, heredero legítimo al trono guanartémico. Con ese matrimonio, no solo se unieron dos figuras políticas, sino que ella recibió la legitimidad para ocupar el lugar de reina de Gran Canaria. La isla vivía sus últimos años de independencia frente a la Corona de Castilla, y el destino parecía escrito en tinta de guerra.

Pero en pleno embarazo, la tragedia la alcanzó. El capitán castellano Pedro de Vera la capturó y la trasladó, en condiciones críticas de salud, hasta el Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba. Allí, bajo el cuidado del alcaide Juan de Frías, estuvo al borde de la muerte durante semanas.

Escultura en el patio del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba / Gobierno de Canarias

Cautiva y madre en tierras extrañas

El 30 de septiembre de 1482 dio a luz a su hija Catalina Fernández Guanarteme. Al día siguiente, los Reyes Católicos abandonaron el alcázar, pero dejaron instrucciones para que Abenchara recibiera todos los cuidados necesarios.

Permaneció allí casi un año, hasta que su esposo, ya bautizado como Fernando Guanarteme, acudió a buscarla para regresar juntos a Gran Canaria.

En el viaje de vuelta hicieron parada en Sevilla, donde intercedieron por más de cuarenta canarios desterrados, logrando su retorno. Abenchara no solo pensaba en su familia directa, sino que además velaba por todo un pueblo.

Un gesto que cambió su destino

Poco después del regreso, Abenchara repudió a su marido. No aceptaba la rendición pactada por Fernando Guanarteme ante la Corona de Castilla. En un acto de independencia, contrajo matrimonio con otro canario cristianizado, Juan de las Casas. Pero esa decisión tuvo consecuencias graves: Pedro de Vera la apresó nuevamente y la envió a Jerez de la Frontera, donde pasó ocho años de cautiverio.

Fue su sobrino, Juan de Guzmán, quien consiguió su liberación. Abenchara volvió a Gran Canaria, pero el rumbo de su vida la llevó a Tenerife, donde vivió sus últimos años hasta su muerte, en torno a 1540. Lejos de la corte guanartémica, murió quien fue la última reina de Gran Canaria.

Gracias a obras como Abenchara Chambeneder, la Guayarmina olvidada, de Maruja Salgado, y Abenchara, de Faneque Hernández, su historia ha podido reconstruirse, mostrando a una soberana que fue también prisionera, madre, mediadora y rebelde.