El calor da un respiro en Valsequillo

En Valsequillo por fin se puede respirar. Tras varios días con temperaturas que superaban los 38 grados e, incluso, algunas noches en las que los termómetros no bajaron de 30, el jueves el bochorno comenzó a dar tregua. Pero eso sí, no por mucho tiempo.

Los vecinos de la zona aprovechan este descenso de las temperaturas para salir a comprar y hacer algunos recados, ya que, en los próximos días, volverá a ascender el mercurio. Los sitios de sombra en el pueblo se rifan y el abanico va siempre en el bolso. Los valsequilleros, aunque ya están acostumbrados a esta escena que se repite cada verano, claman la llegada de fresco y lluvia.

Muy cerca del Ayuntamiento y, por supuesto, en uno de los pocos sitios de sombra que queda libre alrededor de las calles del municipio, se encuentra Fermín Vega, un vecino de la zona que se ha traído la silla de su casa para «echar la mañana». Llevaba días que no lo hacía pero, aprovechando la llegada de un poco de fresco, decidió retomar la costumbre.

Un grupo de amigos en el bar Las Cañas, Tenteniguada / Andrés Cruz

Este jueves, el termómetro no superó en el pueblo los 33 grados pero, igualmente, el bochorno bajo el cielo despejado persistía. A pesar de que el calor no se asemejaba «ni un poco» al del resto de la semana, se ha embadurnado en crema solar y ha cogido una gorra para protegerse del sol. «Me siento aquí porque la pared está fría y a la sombra y, si me apoyo en ella, me refresca la espalda», explica.

Tiene aire acondicionado en su vivienda y, gracias a eso, lo ha pasado un poco mejor. «Si no eres diabético tienes suerte y te puedes comer un buen helado para refrescarte pero, de lo contrario, estás fastidiado», bromea.

Vega ha leído y escuchado que la próxima semana vuelven a subir las temperaturas en la Isla y, de ser así, lo volverá a pasar fatal. «No voy a la playa porque me da mucho miedo con este calor y este sol», desvela. Para él, el mítico dicho de «agosto refresca el rostro» es mentira. «Pues es agosto y casi no refresca nada», concluye.

Ceferino González Martel a la sombra de un almendro. / Andrés Cruz

Por la calle de enfrente, un abanico se agita de un lado a otro con bastante rapidez. Mónica Calderín es la encargada de zarandearlo. «Lo he pasado fatal estos días atrás y, aunque hoy está más fresco, yo no noto tanto cambio», asegura.

Junto a su hija, espera ansiosa a que el termómetro de una de las farmacias de la zona muestre la temperatura a la que se encuentra el pueblo a media mañana. «Ahora marca 33 grados pero, hace unos días, llegó a marcar más de 40 grados», recuerda.

Ella es una de las valsequilleras que tiene un grandioso truco para, cada verano, no morir en el intento de superar las olas de calor que azotan al municipio. «Yo cojo el trapo más viejo que tenga por casa, lo mojo con agua muy fría y lo pongo encima del ventilador», expone.

De esta forma, las personas que no tienen un aparato de aire acondicionado consiguen, con un apaño casero, refrescar la casa. «A mí también lo que me ayuda es tomar polos de hielo o agua muy fría», insiste. El abanico, hasta que se acabe el verano, será su fiel compañero.

Calor en las medianías. / Andrés Cruz

Ceferino González ha conseguido un aparcamiento para su coche bajo la sombra de un almendro. «Estaba acechando este hueco desde que bajé la calle», subraya. Su vehículo no tiene aire acondicionado y, de esta forma, se asegura de que, cuando pasen los minutos, el interior no arda de calor. «Vengo de la finca de mi hermano, que es agricultor, y este tiempo ha quemado todo», recalca.

Los aguacates estaban por el suelo y, hasta que no llegue algo más de fresco, no va a plantar nada. «Cuando ya no haga tanto calor, iremos a plantar coles y calabaceras», afirma. González está agotado del verano en el municipio y, además, cree que no es el único. «El regadero que tenemos para los semilleros también se rompió, seguro que el calor lo tiene agotado», puntualiza entre carcajadas.

El vecino ha visto en los telediarios que varias personas han fallecido por la ola de calor en la península. «Me da muchísimo miedo porque yo soy muy mayor y estas temperaturas no ayudan», machaca con un tono preocupado.

A su lado, su amigo Manuel Rodríguez debate con él sobre el «verdadero calor». «Aquí tenemos la manía de quitarnos ropa cuando suben las temperaturas y, en realidad, en los países donde más bochorno hace, las personas trabajan con chilabas», reitera. Para él, lo que hacen los habitantes de los países del sur es de ser «una persona lista». «Van todos tapados y, cuando sudan, se humedecen y ya se refrescan», analiza.

En Tenteniguada, a escasos kilómetros del pueblo de Valsequillo, Miguel Medina disfruta de una cerveza fresca junto a sus amigos. Están en la terraza del restaurante porque, en el interior, entre los fogones y las brasas, el termómetro del establecimiento marcaba 35 grados. «El fin de semana pasado, de madrugada, hacía unos 32 grados aproximadamente», exclama.

Él es uno de los privilegiados que tiene aire acondicionado en su casa, pero, a pesar de esta suerte, no ha llevado muy bien esta ola de calor. «Aunque hayan bajado las temperaturas, se sigue notando este bochorno», finaliza.

El respiro en Valsequillo ha sido breve. Aunque las temperaturas han cedido ligeramente, el bochorno sigue presente y los vecinos ya se preparan para la próxima subida del mercurio. Mientras tanto, cada sombra, cada truco casero y cada conversación en la calle son parte de la rutina con la que intentan sobrellevar un verano que, año tras año, se hace más largo y más duro.