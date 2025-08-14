Gran Canaria saca a licitación una instalación solar que dotará a Agüimes del recinto ferial más sostenible de Canarias

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía (CIEGC), ha sacado a licitación una planta solar fotovoltaica sobre el aparcamiento del Recinto Ferial de Agüimes con la que el municipio se situará a la vanguardia, al tener la instalación ferial más sostenible de Canarias.

El proyecto, que tiene un presupuesto base de 3.298.814,84 euros, se enmarca en el convenio de colaboración recientemente firmado con el Ayuntamiento de Agüimes para fomentar las energías renovables en espacios antropizados, aprovechando infraestructuras ya existentes para generar electricidad limpia y local.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha afirmado que "seguimos profundizando en la misma línea de transición energética iniciada con las instalaciones, ya en fase de adjudicación, situadas en el Polígono Industrial de Arinaga. Proyectos como este demuestran que la cooperación con los ayuntamientos está dando frutos visibles y duraderos".

García Brink ha subrayado, además, que "esta nueva instalación no solo reducirá emisiones y aumentará la autosuficiencia energética, sino que convertirá al Recinto Ferial de Agüimes en el más sostenible de Canarias, un referente para eventos y actividades comprometidas con el medio ambiente, en línea con el modelo de Ecoísla que defendemos".

1.824 módulos para más de 1,5 kWh anuales

La instalación, compuesta por 1.824 módulos de 540 Wp cada uno y 8 inversores de 100 kW, rendirá una potencia pico total de 984,96 kWp y 800 kW nominales. La producción anual estimada alcanzará los 1.597.678,4 kWh, que equivalen al consumo medio de 458 viviendas.

Esta planta fotovoltaica permitirá evitar la emisión anual de 913,87 toneladas de CO₂, lo que equivale a plantar más de 57.000 árboles o recorrer 12,28 millones de kilómetros en vehículos eléctricos recargados con energía renovable. Además, incorporará un sistema de acumulación de 2.000 kWh, equivalente al 45,8% de la producción diaria, que permitirá optimizar el uso de la energía producida.

La financiación combinará fondos propios del Cabildo de Gran Canaria y recursos procedentes del programa NextGenerationEU, gestionados por el Gobierno de Canarias, destinados a fomentar la implantación de energías renovables en espacios antropizados.

Con esta licitación, el Consejo Insular de la Energía avanza en su estrategia de desplegar proyectos que combinen sostenibilidad, eficiencia y participación local, situando a Gran Canaria como referente en el uso de energías renovables en espacios antropizados y consolidando su compromiso con los objetivos de descarbonización para 2030.