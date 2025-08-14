'Si p’al Pino vas de peregrino, vete con tino': las fiestas vuelven a contar con el Punto Amarillo de seguridad vial
La iniciativa de Aipsev, con el apoyo del Cabildo y el Ayuntamiento de Teror, instalará Puntos Amarillos para informar y proteger a los peregrinos en las rutas hacia la Virgen
Los miembros y voluntarios de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (Aipsev), con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y el apoyo del Ayuntamiento de Teror, participarán nuevamente este año en varias rutas de peregrinación al Pino bajo el lema “Si p’al Pino vas de peregrino, vete con tino”, como parte del programa de Movilidad Segura que se desarrolla en toda la isla.
La acción, presentada este miércoles en la reunión del comité de seguridad de las fiestas de El Pino, incluye la instalación de “Puntos Amarillos” de información y concienciación para caminantes, sobre todo en tramos de vía compartida con vehículos y, preferentemente, en horario nocturno.
El objetivo es fomentar que los peregrinos sean visibles y cumplan las normas de circulación, tal como ya se hizo con éxito el pasado año.
Además, varios ayuntamientos se suman a esta iniciativa, que cuenta también con la colaboración de empresas locales como Aguas de Teror y Galletas Bandama, que aportarán sus productos para apoyar la actividad.
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- Esto es lo que ocurrirá este fin de semana cuando Gran Canaria se llene de música, paella y espuma
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- ¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?
- Desde Telde al trono mundial: una joven Presa Canario se corona Campeona Joven del Mundo en Helsinki
- Las temperaturas inician una bajada en Canarias tras cinco días a más de 40 grados
- El secreto de Los Charcones de Arucas para vencer el calor: piscina y playa en un solo paseo
- Del queso y ron al paraíso del sabor en La Atalaya de Santa Brígida