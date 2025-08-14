Prohibido ir en bici de peregrinación desde Tamaraceite a Teror

Teror elaboró ayer para las Fiestas del Pino 2025 el Plan de Seguridad y actuación ante emergencias. El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, presidió ayer la reunión de coordinación de la seguridad de las Fiestas del Pino, con la participación de una treintena representantes.

El dispositivo de seguridad está preparado para hacer frente a la alta cifra de participación , considerando que este año la Oftenda Romería el 7 de septiembre cae un domingo.

Para evitar riesgos de accidentes, este año también se prohíbe la circulación de bicicletas en la GC-21, en el tramo de Tamaraceite a Teror, desde el 7 de septiembre a las 11:00 horas, hasta el 8 a las 15:00 horas. Las restricciones en los accesos a Teror los días 7, 8 y 15 de septiembre son los siguientes:

GC-21 Sentido único: Tamaraceite – Teror. Desde las 07:00 horas hasta las 19:00 horas del día 7 de septiembre.- Desde las 02:00 horas hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre.- Desde las 07:00 horas hasta las 15:00 horas del día 15 de septiembre.

GC-21 Cerrada tráfico:Desde 19:00 horas del día 7 hasta las 02:00 horas del día 8 de septiembre.

GC-43 Sentido único: Teror – Arucas. Desde las 07:00 horas del día 7 hasta las 15:00 horas del 8.

GC-219 Sentido único: Rotonda Miraflor a rotonda viaducto. Desde las 07:00 horas hasta las 19:00 horas del día 7 de septiembre. Desde las 02:00 horas hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre. Desde las 07:00 horas hasta las 15:00 horas del día 10 de septiembre.

GC-219 Cerrada: Desde 19:00 horas del día 7 hasta las 02:00 horas del día 8 de septiembre.

GC-432 Sentido único: Intersección GC-21 con GC-432 hacia GC-43- Desde las 22:00 horas del día 7 hasta las 06:00 horas del día 8 .

El acceso al Casco de Teror estará cerrado al tráfico el 7 desde las 17:00 horas hasta las 5:00 de la madrugada del 8 . Se establecerá un servicio de Seguridad y Vigilancia, a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vías de acceso y salida a Teror , en San Matías, Cruce de Los Llanos, GC-219 (la altura del Puente del Molino, GC-21 (bifurcación calle Camino Viejo del Hoyo), GC-21 (bifurcación GC-213 (Cruce de la gasolinera Cepsa) , GC-433 (Avda. Monseñor Socorro Lantigua, bifurcación C/ Virgen de Lourdes), GC-433 (C/ Monseñor Socorro Lantigua, bifurcación C/ El Mesón) y GC-21 (entrada al Viaducto).

Los días 7 y 8 de septiembre, y también el Día de las Marías, el 14 de septiembre, Global desplegará la mayor parte de sus vehículos para ofrecer servicios especiales.