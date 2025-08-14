En este restaurante las medias raciones parecen festines y la sobremesa nunca termina

En pleno centro de Castillo del Romeral, hay un lugar donde el tiempo se dilata y las mesas se llenan de platos que saben a casa. Entre el rumor del mar y el aroma a pescado frito, Las Brisas 33 se ha ganado un lugar en las recomendaciones de los creadores de contenido gastronómico que buscan algo más que un restaurante: un refugio para comer bien, bonito y barato en el sur de la isla.

Allí llegaron los creadores de contenido gastronómicos @descubreconc con una misión clara: probar, grabar y compartir. “Hoy vinimos a disfrutar de su comida casera y su preciosa terraza”, contaron, mientras la cámara recorría mesas rebosantes de boquerones, queso frito y gofio escaldado.

Medias raciones, grandes sabores

En Las Brisas 33, las medias raciones parecen platos enteros. “¿Estás viendo esta media ración de boquerones? ¡Aquí no te vas con hambre!”, dicen, mostrando una generosa porción por solo 6,50 euros. El queso frito con mermelada de arándano por 7,50 euros y las papas arrugadas 3,50 euros completan el trío infalible para empezar.

El gofio escaldado, receta clásica de la cocina canaria, llega a la mesa con el sabor de siempre y un precio de 4,50 euros. Y como plato fuerte, el pescado fresco variado, servido con una cantidad que invita a compartir, por 17 euros.

Después de un festín así, las tartas caseras son el broche perfecto. “Además tienen tartas de un montón de sabores y parking gratuito”, destacan. La cuenta media ronda los 15 euros por persona, un detalle que redondea la experiencia.

El café, siempre en la terraza, se convierte en ese momento en que la sobremesa se alarga, el sol se suaviza y la conversación fluye. “Un lugar donde las tardes se alargan y el buen rollo se sirve a la mesa”, resumen.

Menú del día y mucho más

Si la visita es entre semana, el menú diario de Las Brisas 33 es un acierto: primer y segundo plato, pan, bebida y postre por 10 euros, servido de 11 a 15:30 horas. Una propuesta que convive con una carta amplia donde no faltan pulpo, carne de cochino, gambas al ajillo, chuletones y otras delicias que hacen honor a la cocina canaria.Comodidad para todos

Ubicado en la calle León y Castillo, 15, en Castillo del Romeral, el local cuenta con parking privado y terraza amplia. Sus opciones sin gluten y vegetarianas lo convierten en un espacio inclusivo para distintos gustos y necesidades. El horario es de martes a sábado de 11:00 a 16:30 y de 19:00 a 00:00 horas, y domingos de 11:00 a 16:30. Los lunes permanece cerrado. Las reservas se pueden hacer en el 928 477 118.

El sur que sabe a casa

Las Brisas 33 no es solo un restaurante, es un lugar donde se viene a desconectar. “Si el plan es comer rico, desconectar y dejar que la tarde se escape entre amigos y buena comida, este es el sitio”, cuentan los creadores.

Porque aquí su filosofía empresarial trata de recuperar el placer de la mesa sin prisas, de esos lugares donde el postre no es una opción sino una obligación, y donde la cuenta llega sin sorpresas, pero con la sensación de haber acertado.

En un sur de Gran Canaria cada vez más asociado al turismo rápido, Las Brisas 33 es un recordatorio de que la buena cocina canaria sigue viva, servida con generosidad y acompañada de algo tan simple como la brisa del mar.