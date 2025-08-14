Las fiestas de San Bartolomé de Fontanales, en Moya, comenzaron el jueves y los vecinos, durante la mañana, ultimaban todos los detalles para que, cuando cayese la noche, las calles que bordean la parroquia vistieran sus mejores galas para el pregón.

El calor aún persiste y, a pesar de que el termómetro marcaba a media mañana los 31 grados, las ganas de celebración están a flor de piel. Para los habitantes de la zona, el mes de agosto se resume en reencuentros, momentos familiares y tradición.

El barrio, en los próximos días, volverá a sentir el calor de su gente que, por motivos laborales, ha cambiado su lugar de residencia y que, como cada verano, vuelve a su hogar para disfrutar de la celebración.

Sofoco festivo en Fontanales | ANDRÉS CRUZ

Fabiola Reyes es una de las hijas de Adolfo Reyes, el pregonero de la festividad. Ella, el jueves por la noche, estuvo junto a su padre en la lectura del discurso. «Toda la familia está muy orgullosa de que mi padre haya sido el escogido», explicó.

Nerviosa y entusiasmada, aseguró que las palabras que pronunciaron tanto ella como su padre son, sin lugar a dudas, de agradecimiento hacia el pueblo. «Queremos también echar la vista atrás y dar un paseo por la historia de Fontanales». Adolfo, el pregonero, es reconocido por todos los habitantes de la zona. «Mi padre suministraba antiguamente luz a los vecinos desde el molino que él tenía y, además, trabajó en una tienda que era de su madre», recordó Reyes.

Sofoco festivo en Fontanales | ANDRÉS CRUZ

«Adolfo fue la persona que alimentó a todo el pueblo, por un lado con su gofio y, por otro, con la luz que nos daba», recalcó Ángel Rivero, el presidente de la asociación de vecinos de San Bartolomé de Fontanales. Por este motivo, «tenía que ser él».

A escasas horas de que Reyes se situara frente al micrófono para proyectar la primera palabra, operarios de una empresa de electricidad contratada por el Ayuntamiento de Moya terminaban de instalar la iluminación que, a partir de la noche del jueves, alumbrará la plaza y las principales calles del casco.

«El resto de la decoración, menos eso, ha sido mano de obra de los vecinos, que se han volcado al máximo», recalcó. Para Rivero, al igual que para otras muchas personas, lo más divertido de las fiestas son los reencuentros con amigos y gente de la zona después de mucho tiempo.

«Antes vivían aquí unas 3.500 personas y ahora no llegan a 1.000», lamentó. Por ello, cada año, con motivo de las fiestas, el barrio acoge a todas las personas que han nacido ahí y que, por una cuestión u otra, han decidido marcharse. «Fontanales volverá a recuperar su alegría y su gente hasta el próximo 24 de agosto».

Las calles, el jueves por la mañana, simulaban un desierto. No había casi ningún espacio con sombra y los vecinos no se asomaban ni a la ventana. Julio Sarmiento es uno de los pocos que se atrevió a salir de su casa. «Me da miedo que las altas temperaturas sigan subiendo y que se suspenda la romería y otras celebraciones».

Aunque otros años también ha hecho bastante bochorno por estas fechas, el vecino puntualiza que «no tanto como ahora». «Menos mal que, en comparación con otros días, está el tiempo más suave y espero que siga así».

El termómetro aún marca máximas por encima de los 30 grados, pero, a pesar de que las gotas de sudor decoran los rostros de las pocas personas que transitan por el barrio, los preparativos de las fiestas siguen en pie. «Hay que aprender a vivir así», reiteró.

Miedo por las temperaturas

aunque, a unas horas del pregón, la localidad aún estaba desértica, Rivero prometió que el próximo día 15 las calles estarán llenas. «Es más», añadió, «las casas de la zona empiezan a hinchar hasta colchones inflables en los garajes para que se quede a dormir quien lo necesite». El 15 de agosto, además, se celebra el Día de la Familia en el barrio.

«Espero que, por favor, no se suspenda por el calor, que es un día muy especial para nosotros», machacó. La romería también corre peligro. «Siempre la hacemos un día entre semana para que no venga demasiada gente, pero, si hay algo que no podemos controlar, es la alerta por calor», asumió.

En el otro extremo de la localidad, una marea de sombrillas de colores pinta el cielo de Fontanales. «Forma parte de la decoración de la Feria Kilómetro 0, que, como de costumbre, las colocan para dar algo de sombra», reveló Rivero. Desde luego, con las temperaturas que azotan a la isla, «han dado en el clavo».

Los establecimientos también se preparan para unas fiestas acompañadas de altas temperaturas. El restaurante La Colonial se ha puesto manos a la obra para contentar a todos los clientes y asistentes que, en los próximos días, se desplazarán hacia Fontanales. «Aunque solemos cambiar la carta del restaurante todas las semanas, ahora, con este calor, nos hemos centrado, sobre todo, en platos bastante frescos», argumentó Miguel Rabassó, el dueño.

«Ahora tenemos muchos platos de gazpacho y ensaladas que, con este tiempo, es lo que más apetece», insistió. Añaden, a su vez, otros productos de origen local. «Los puerros están ahora de temporada», subrayó.

Ángeles Pérez tiene una pequeña tienda al lado de la plaza. «Aunque haga calor, aquí todavía existen las ganas de pasarlo bien», celebró. Durante estos días, cree que va a vender mucho embutido para hacer bocadillos, cervezas y refrescos. «Es un poco complicado competir con los restaurantes que hay por la zona, pero, igualmente, algo se vende».

Su tiendita es la única que hay en el casco de Fontanales. «Es lo más parecido a un pequeño supermercado», comparó. Ella será la encargada de hidratar a todas las personas que, agotadas por el sofoco y con mucha sed, acudan a su establecimiento en busca de algo fresco que llevarse a la boca.

A pesar del calor y las incertidumbres, en Fontanales late con fuerza el espíritu de una comunidad que no olvida sus raíces y que, cada agosto, vuelve a encontrarse entre recuerdos, tradiciones y abrazos compartidos.