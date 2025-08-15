El calor sube a los 38 grados en Gran Canaria en el puente festivo

Canarias soportará un episodio de calor intenso durante el largo puente de la Asunción, a pesar de que las temperaturas han comenzado a descender levemente y ya no superan los 40 grados.

Aun así, las autoridades mantienen activadas las alertas por riesgo de incendios forestales y posibles impactos en la salud. Así lo han comunicado tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria tras la segunda reunión del Plan Especial de Protección Civil y Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), donde se concluyó que, aunque hay una ligera mejoría, la situación sigue siendo preocupante.

Los termómetros han bajado una media de unos cinco grados respecto a las máximas del pasado fin de semana, por lo que la Aemet mantiene para los próximos días un aviso amarillo de riesgo en la mitad sur y medianías de la isla.

Además, el Gobierno de Canarias ha declarado también la prealerta por fenómenos costeros en Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

El viernes, el mercurio ascenderá como máximo hasta 34 grados en Las Tirajanas a las 14:00 horas y, durante la noche, la temperatura mínima en esa zona será de 24 grados a las 2:00 horas de la madrugada. En el resto de la Isla, la jornada será más fresca.

Las máximas rondarán los 30 grados y, al esconderse el sol, las mínimas estarán en torno a los 21 grados. Los cielos serán poco nubosos y predominarán vientos alisios moderados en los litorales del sureste y noroeste.

El sábado, el mercurio ascenderá aún más. Las Tirajanas seguirá siendo el punto más caliente de la Isla, con máximas de hasta 35 grados en horas del mediodía y mínimas de 27 grados.

Las noches seguirán siendo tropicales y el aviso amarillo por calor en esta zona se mantendrá entre las 11:00 y las 19:00 horas. Mogán también alcanzará los 34 grados. Habrá calima ligera en zonas de medianías.

El domingo será el día más caluroso del puente de la Asunción, con máximas de hasta 38 grados en cumbres y zonas de interior. El mercurio ese día no bajará de los 27 grados en Las Tirajanas. Los alisios soplarán con fuerza en vertientes del suroeste y noroeste.