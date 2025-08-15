¿Conoces al pintor canario que rompió las reglas y dejó un legado imposible de olvidar?

En el Cementerio de Las Palmas, una tumba custodia la memoria de un artista que nunca encajó en los moldes de su época. Néstor Martín-Fernández de la Torre sigue brillando con el mismo fulgor que iluminaron sus lienzos: fantasía, curvas, color y una mirada que transformó la identidad de las islas en arte eterno.

Lo recuerda en estos tiempos la creadora de contenidos y futura filóloga Carolina Torres (@caroligar27), quien confiesa que Néstor ha sido uno de sus pintores favoritos “desde siempre”, y que lo elige este mes para rendir homenaje “a un artista brillante; uno de tantos ejemplos de cómo los artistas queer han aportado lo que no está escrito al patrimonio con sus visiones, creatividad, sentimientos y genio”.

Modernista que pintó con alma isleña

Néstor nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1887, en el seno de una familia influyente en la vida cultural del momento. Compartió aulas y amistad con poetas como Tomás Morales y Alonso Quesada, pero su camino le llevó más allá del Atlántico.

Madrid, Bruselas, Londres y finalmente París fueron escenarios donde consolidó su prestigio como uno de los grandes nombres del modernismo y el simbolismo español.

Poema del Atlántico: La Tarde / Museo Néstor, Las Palmas de Gran Canaria

Su estilo, imaginativo y colorido, mezclaba figuras de la mitología clásica con elementos naturales y culturales de Canarias, creando obras que parecían soñadas.

“En las amorosas y eróticas escenas de los ‘Poemas de la Tierra’ y en la delicadeza y curva de sus protagonistas, vemos asomarse la realidad de un artista que supo traducir su sentir y su sueño al lenguaje del lienzo”, apunta Carolina Torres.

Relación sentimental entre el célebre pintor grancanario y el músico militar / LP/DLP

Obra 'queer' y revolucionaria

Pero si algo fascina a críticos y espectadores es su representación de la figura humana. Individuos andróginos, cuerpos musculosos con labios carnosos y pechos insinuados, mujeres carismáticas y retratos íntimos de su pareja, Gustavo Durán, un prometedor pianista barcelonés.

Durán es el rostro que asoma en obras como Mar en reposo de la serie "Poema del mar", o en un retrato sin fondo que respira complicidad.

“Imagina ser masón, homosexual y uno de los artistas más aclamados de tu tierra”, reflexiona Carolina, que reivindica la valentía de un creador que no escondió su verdad en una época hostil.

Mar en reposo (1918 -1924) / Museo Néstor, Las Palmas de Gran Canaria

Defensor de la cultura canaria

Tras su regreso de París en 1934, Néstor volcó su talento en proyectos para promover la cultura y belleza de Canarias. Denominó a su propuesta Tipismo, una visión destinada a atraer turismo de calidad sin vender la esencia de la isla. César Manrique, décadas después, bebería directamente de esa filosofía, integrando arte y paisaje como Néstor había soñado.

Entre sus iniciativas más recordadas están el diseño de una reinterpretación del traje típico canario que despertó tanto críticas como elogios y la creación, junto a su hermano arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre, de espacios como el Parador de Tejeda o el Pueblo Canario.

El adiós prematuro y el legado vivo

Néstor falleció en 1938, dejando inconcluso su ambicioso "Poema de los Elementos". Su mausoleo, diseñado por su hermano, se alza en el Cementerio de Las Palmas como un símbolo de unión entre arte y memoria. “Si Néstor llega a ver en qué ha desembocado nuestro modelo turístico, se vuelve a morir”, lamenta Carolina, convencida de que su visión sigue siendo una guía pendiente de seguir.

Hoy, su obra sigue viva en el Museo Néstor, dentro del Pueblo Canario, donde sus 12 salas invitan a sumergirse en un universo sin fronteras entre lo local y lo universal. “La obra de Néstor aún hoy en día, casi noventa años después de su mue