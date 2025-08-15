Las fiestas de Melenara desentierran la historia del lugar

La presidenta del patronato de fiestas Chinchorro, Carmen Rosa Santana, lo tiene claro: en esta edición de las Fiestas de Melenara se va a desenterrar la historia de los antepasados marineros que fundaron las bases de lo que hoy es el barrio costero.

Así lo transmitió ayer en la presentación del programa de actos del festejo, en la misma playa, presidida por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, junto al concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, y la edil de Playas y Distrito Costa, María Calderín.

El pregón se celebrará el viernes 22 de agosto a las 21.00 horas, y el programa se desarrollará hasta el domingo 31 de agosto, e incluye el tradicional asadero popular, verbena del solajero, la actuación de Los Diver y noches de humor y flamenco, entre otros actos.