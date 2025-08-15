La huella imborrable de Antonia

Todo el consuelo del mundo fue poco ayer para la familia, amistades, y vecinos y vecinas del barrio teldense de La Breña. El cuerpo de Antonia Rodríguez, que falleció hace casi una semana en un accidente de tráfico en el kilómetro 43 de la carretera CL-631, de León, a su paso por Palacios del Sil , regresaba a su Isla para recibir el último adiós de su gente.

El féretro de Antonia Rodríguez llegó al tanatorio de Las Rubiesas de Telde sobre las 10.00 de la mañana desde el aeropuerto de Gran Canaria. A esa hora ya la esperaban cientos de personas para recordarla con su eterna sonrisa y agradecerle sus ganas de ayudar siempre al prójimo.

Su cuerpo fue incinerado también anoche en el tanatorio de San Miguel de la capital grancanaria. En el oro lado de la misma tragedia, su amiga Dulce, de la zona de San Gregorio, se incinerará en León.

La razón es que no se puede esperar a la recuperación de su marido, Miguel, que continúa en coma en el hospital desde el choque mortal. El eco de la noticia del fatal accidente aún tiene conmocionado al municipio donde residían.

Antonia Rodríguez tenía seis hermanos más. Su hermana Loli, con la que vivía, reconocía que le va a costar mucho superar su pérdida. «Compartíamos toda la vida juntas. Ella era mi todo», decía ayer con los ojos llorosos.

La última conversación

Loli recordó que hablaban todos los días, y el mismo fatídico sábado pasado también lo hicieron. Algunas horas más tarde de compartir las novedades del día, la noticia la sorprendió en su rutina diaria, «y me derrumbé. No estábamos preparados para eso», confesó. Entre el dolor, aún se le iluminaba la cara cuando recordaba a su hermana Antonia.

«Era muy alegre y siempre con la sonrisa en la cara. Ella también era muy querida en La Breña y tenían muchas amistades que también la querían mucho. Nunca se llevó mal con nadie», afirmó. Loli añadió sobre Antonia que «tenía un gran corazón y era muy servicial. Animaba a todo el mundo con sus bromas y risas, y con eso era capaz de enderezarle el día a cualquier persona».

Las mismas palabras para describirla las compartían su hermano Carmelo y su marido, Silvestre. Ahora son Loli y Silvestre los que tendrán que cuidar a la perrita de Antonia, Rufa, la que fue su fiel compañera. También fueron a despedirse del cuerpo de la fallecida Itziar, Mari Carmen y Luciana, tres hermanas espirituales de la religión que profesaba. «La noticia de su muerte nos paralizó, y ahora venimos a despedirla».

Ellas recordaron que estuvieron en contacto con ella estas vacaciones, antes de la tragedia, y adelantaron que celebrarán un funeral en su honor mañana, a las 12.00 horas, en el nuevo Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Telde, de la calle de Los Gofiones.

Beni, quien se crió con Antonia en La Breña y que compartieron todas las etapas de la vida, también quiso acercarse a darle su último adiós a su amiga y vecina. «Ha sido un palo para todo el mundo. Te estoy hablando aquí y aún no me lo creo», afirmaba su vecina. Beni explicaba que sus madres trabajaban juntas y ellas salían juntas de jóvenes. «Las personas a las que uno quiere siempre estarán vivas dentro de nosotros», manifestó.