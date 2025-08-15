La madre de todas las batallas más nobles

Guía celebró este viernes el día grande de sus fiestas patronales de la Virgen, con el acto religioso mañanero con una inusual homilía desde el histórico púlpito de madera de la iglesia, con la tradicional ‘guerra’ de la batalla de flores en medio de carrozas, y una noche musical con el ‘Cobarde’, el cantante David Bustamante.

Guía vivió su tradicional madre de las batallas. Como cada 15 de agosto, y coincidiendo con el día grande de sus fiestas patronales de la Virgen María, las calles se llenaron de bolas de papel para una batalla aguerrida, sin perder la nobleza y el buen humor.

Las carrozas y papagüevos, pasando entre gentío. / J.PEREZ CURBELO

A pesar de su larga trayectoria, todavía siguen llegando muchas personas sin saber qué se van a encontrar. Es el caso de Dolores, con su madre, marido y su pequeña, que llegan de Agüimes. Y, a pocos metros, el matrimonio formado por Pepe y Rosy, que vienen empujados por familiares, y a los que todo les coge de sorpresa. Primero, con la carrera de cintas con mujeres subidas con sus bolígrafos en mano sobre un camión para llevarse esas tiras enrolladas a lo largo de una cuerda dispersas por las calles centrales. Y más tarde, cuando llegan los papagüevos, las bailarinas y las cinco carrozas con las bandas de música animando el ambiente.

Bolas blancas y de colores

Hasta que llega el plato fuerte de la jornada, en el que las bolas van de un lado para otro (las tradicionales blancas y las más modernas de colores llamativos), que tanto van dirigidas a familiares y conocidos, como a quienes van subidos a las carrozas, como a los desconocidos que están en el lado opuesto de la calle. Todos, siempre con una sonrisa, y dispuesto a disfrutar y pasarlo bien aunque alguna de ellas alcance un punto flaco.

El día grande de Guía se cerró con el concierto estelar de David Bustamante, el cantante heredero de los ‘triunfitos’ que ha llegado a estrellato con temas como ‘Cobarde’ y ‘A contracorriente’.

Durante la mañana había tenido lugar el acto religioso estelar de la fiesta en honor a la patrona de Guía.

Salida de la imagen de la Virgen María, de la iglesia de Guía. / J. B.

En su homilía, el párroco del Montoro de Córdoba, Carmelo Santana, usó el púlpito de madera situado bajo los arcos de piedra de la iglesia mariana que apenas se usa para dirigirse a los presentes, que llenaban el templo. Sin papeles y con tono de predicador, exaltó la figura de la patrona de los guienses en «el día más grande del año para este municipio».

El párroco, que usó también un poco habitual tocado eclesiástico bonete español borla de color negro, defendió que no puede ser guiense quien no se ha bautizado en la pila de la iglesia, señalando el nombre de personas ilustres que han dejado su huella a lo largo de los siglos de la historia de Guía, como Sor Lorenza.

Y recordó que la localidad lleva el hombre de Santa María. «La Virgen patrona, la Virgen alcaldesa, la Virgen fundadora del municipio».

Carmelo Santana sentenció su alocución manifestando en honor a la Virgen que «tú eres señora la estrella y Guía de Gran Canaria», recogiendo numerosos aplausos entre los presentes.

Centenario

Durante la misa se pudo escuchar la música del órgano de la iglesia, una joya realizada por Giuseppe Mola, que cumplió 125 años este año, siendo inaugurado por todo lo alto en su momento con un concierto del músico y compositor francés Camille Saint Saëns. Como también la voz de la coral.

A continuación, la patrona salió a la calle a la una y media del mediodía sobre los hombros de una docena de costaleros para recorrer las calles, seguida de numerosas personas, en una jornada fresca para la ola de calor que se ha venido registrando en los últimos días.

En su recorrido solemne paseó junto a sus fieles y devotos por las calles Luis Suárez Galván, Canónigo Gordillo, Médico Estévez y Marqués del Muni, para entrar al templo de nuevo bajo la estruendosa traca de voladores, como es tradición.

La imagen de la Virgen lució, bajo una lluvia de lazos de papel elaborados por vecinos y con los sones de la Banda Municipal de Música Ciudad de Guía, su vestimenta tradicional celeste con bordados donada por la familia Ortega, que suele usar de forma tradicional el 15 de agosto, y cuyo color simboliza cielo, cercanía a lo divino y la pureza.

La tela fue elaborada durante casi un año por el artesano bordador Francisco Herrera y se estrenó ese día en 1988, como cierre del Año Mariano proclamado por el papa Juan Pablo II. Y está confeccionado con ricos materiales traídos de Barcelona, con tres kilos de oro de 18 kilates, zirconisas, encajes de oro fino, tisú de oro, más de 200 perlas y un rostrillo con oro y broches en plata , montando con zirconitas y perlas.

Siguiendo la fiesta desde la ventana de una casa en Guía. / J.PEREZ CURBELO

El acto religioso central de las Fiestas de la Virgen de Guía coincide con el estreno del nuevo reglamento protocolario para los actos y eventos oficiales organizados en el municipio, «con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y la correcta disposición de las autoridades y participantes». En él se insta a llevar el traje oscuro y la corbata para los hombres.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, junto al resto de los miembros de la Corporación; el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez; el vicepresidente del Cabildo y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; la consejera insular de Política Territorial, Inés Miranda; la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario; de La Aldea, Pedro Suárez; Valleseco, José Luis Rodríguez; y representantes institucionales de municipios como Arucas, Teror y San Mateo; además de otros altos cargos políticos, la teniente comandante del puesto de Guía de la Guardia Civil y otros compañeros, e hijos ilustres y representantes de la vida del municipio y religioso, que acompañaron al párroco local José Luis Rodríguez.

Los actos continuarán hoy sábado con la festividad del compatrono, San Roque.