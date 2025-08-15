Medio siglo de música y folclore en la ofrenda del Buen Suceso

El casco histórico de Carrizalse vistió de fiesta y color para celebrar la romería ofrenda en honor a Nuestra Señora del Buen Suceso, uno de los actos más emblemáticos de sus fiestas patronales. El pueblo en peso se transformó en un escenario de tradición y alegría, donde vecinos y visitantes se unieron para recorrer las calles cargadas de historia y memoria.

14 carretas con yuntas cargadas de productos, cada una con su agrupación musical o el regalo de un nuevo manto a la Virgen por parte de los carrizaleros AFC Guayadeque por su 50 aniversario , que además hicieron la apertura de la ofrenda con un baile.

Dieron el toque señero junto a las representantes de la murga femenina Las Legañosas, al encuentro con más familias y chiquillería que nunca. Hasta de dos años, ataviados como manda la tradición, con ropa típica canaria y hasta con cachorros.

La comitiva salió a las 19.00 de la calle República Argentina y a lo largo del recorrido se fueron sumando más y más personas hasta llegar por goteo a la plaza.

Romería en Carrizal / LP/DLP

La primera lo hizo a las 20.30 horas, El pórtico de la iglesia del párroco Jesús Vega, esperaba ya la virgen, ataviada con su nuevo manto dorado y seda a la que dio la bienvenida el Ave María cantado a a capella por parte de José Ángel Rubio.

A su término, los aplausos y vítores a la santa dieron paso al baile de los componentes protagonistas del día, la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque, anfitriona cultural del municipio.

Destacó su carreta, que «rinde homenaje a medio siglo de música, baile y defensa del folclore canario», indicó su presidenta, Isabel Sánchez. Fue diseñada y elaborada cuidadosamente por los propios miembros de la agrupación y representa un molino, emblema de la historia agrícola del Carrizal y de la molienda de gofio que marcó la vida de generaciones pasadas.

«Este molino no es solo un símbolo agrícola, es un homenaje a nuestra identidad y a todos los que han trabajado por mantener viva nuestra cultura», destacó desfilaron delante de la virgen depositando artículos no perecedero y de limpieza para el hogar, personales. Aunque no faltaron verduras hortalizas y frutas. Todo tiene como destino los centros de Cáritas del municipio, que los reparte a familias necesitadas.

Mientras unos descargaban las carteas, el cuerpo musical interpretaba una canción canaria en homenaje a la patrona. Era un s símbolo de la solidaridad entrañable. Cada carreta cargaba ofrendas y también historias.

Romería en Carrizal / LP/DLP

La romería de Carrizal es, además, un acto profundamente familiar. Padres y madres llevaron a sus hijos, algunos apenas de dos años, en carritos engalanados con flores, vestidos con trajes tradicionales canarios.

Los rostros de los pequeños se iluminaban ante la música y los colores, «mientras aprendían de pequeños y de forma natural la riqueza cultural de su tierra», reconocía un vecino junto a su mujer un pequeño en el cochecito y otro de seis años, los cuatro ataviados impecablemente.

Para muchas familias, la participación en la romería es un acto de orgullo y continuidad, una manera de enseñar a los más jóvenes la importancia de mantener vivas las tradiciones.

La jornada incluyó un momento especial con la inauguración de una escultura conmemorativa igualmente al medio siglo de vida de la agrupación de Guayadeque en el Parque del Buen Suceso, obra del artista local Alberto Viera Salgado.

La pieza, concebida como símbolo de permanencia y recuerdo, quedará como legado visible del trabajo de la agrupación y su vínculo con Carrizal. «Queremos que cada generación que vea esta escultura entienda que nuestra cultura no es solo historia, sino vida que continúa», explicó Salgado.

Pepín Viera, vicepresidente de ll Patronato de fiestas de Carrizal y a poco más de 70 años, casi llora cuando recordó cómo su madre, Antoñita Santana ‘La Rubia’ «engalanaba con amigas de barrios con flores las calles porque era un orgullo que todo estuviera perfecto y bonito». Y así fue. En medio de la romería, su mujer bailaba con su grupo y sus nietos, vestidos también de típicos canarios.

Al cierre del recorrido, la Virgen del Buen Suceso fue nuevamente llevada a su altar, mientras los participantes continuaron disfrutando de la noche con música.

San Roque y Los Sabandeños

La jornada de hoy viernes comienza a las 9.00 y hasta las 15.00 horas, con la feria de exposición de ganado, con mercadillo artesanal y agroalimentario en el recinto ferial. A mediodía, brindis popular y verbena del solajero con Estrella Latina.

Ya por la noche, se celebrará, a las 21.00 horas en el Parque del Buen Suceso, el 30º Zonal Virgen del Buen Suceso y la 26º Muestra de Solistas de la AFC Guayadeque.

La A.F.C. Guayadeque compartirá escenario con solistas y bailadores de todas las Islas , ofreciendo un espectáculo gratuito que recorrerá los sonidos, bailes y vestimentas del archipiélago.

Este festival, abierto a todos, propone un viaje musical que combina la diversidad cultural de Canarias con la unidad de la celebración comunitaria. La jornada finaliza con el grupo La Metralla de Julito.

Mañana sábado día de San Roque, habrá animación infantil con fiesta acuática, de 11.00 a 14.00 horas. En la plaza, alrededor de las 12.00 horas, tras la misa de las 11.00, inauguración de la reproducción del reloj del Heredamiento Principal y Mina de Carrizal.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar la VII Carrera de Carretones; y a partir de las 19.00 horas la procesión en honor a San Roque y el habitual reparto del pan bendecido, finalizando la jornada a las 21.00 horas con los conciertos de Los Sabandeños y Señor Natilla.

El domingo, la actividad se desplaza a la playa del Burrero. De 12.00 a 15.00 horas, fiesta acuática en la Avenida Marítima. A las 13.00 horas, paella popular, con música de Yet Garbey y La Buena Vibra y Paco Guedes.