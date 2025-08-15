Esto es lo que pasa en Gran Canaria se sirven con sabor y actitud criminalmente buena

En este rincón temático, cada bocado de chuletón madurado es un golpe de sabor directo al paladar

Pablo's Escoburger

Pablo's Escoburger / Tripadvisor

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

En Gran Canaria, hay un lugar donde las hamburguesas no solo se comen, se viven. Con un estilo inspirado en el Medellín de los ochenta y una carta que rinde culto al chuletón madurado, la experiencia va mucho más allá de la comida. Aquí, la gastronomía se mezcla con la adrenalina de un concepto irreverente, rompiendo las reglas del buen comer para crear unas nuevas.

Los creadores gastronómicos @grancanaria.atugusto  junto a @THENESOR lo han vuelto a hacer: en su último vídeo nos llevan hasta Pablo’s Escoburgers, un templo del sabor que ha revolucionado la escena burger de la isla. “Las hamburguesas más berracas de la isla llegaron con una promo increíble: toda su burger por doce euros, solo por tiempo limitado”.

Hamburguesas que mandan respeto

En Pablo’s Escoburgers, el primer mandamiento es claro: “nunca dejarás una burger en la mesa”. Y con propuestas como la Pablo, con 100 % chuletón madurado, es imposible incumplirlo.

La Shelby llega como un golpe de sabor gracias a su salsa cheddar flambeada con Jack Daniel’s. Y si buscas un toque ahumado, La Peluche es tu mejor aliada, con un perfil de sabor profundo y envolvente. “Tú ya sabes cuál vas a elegir, pero ojito, que también puedes disfrutar de sus entrantes brutales, como sus papas sabrosas o sus fardos de pollo crispy, perfectos para mojar en barbacoa”.

Del Medellín ochentero al paladar canario

El ambiente no es casualidad, desde la decoración hasta los nombres de las burgers, todo transporta a la estética del Medellín de los ochenta. La experiencia es inmersiva, pero la comida es la verdadera protagonista. “El toque dulce te lo darán sus deliciosos tequeños de pistacho o su coulant con peta zetas”, comentan los creadores.

Además, la promoción es difícil de dejar pasar:

  • Pablo’s: 12 euros (antes 16,50 euros )
  • La Peluche: 12 euros (antes 16,80 euros )
  • Shelby: 12 euros (antes 15,90 euros )
  • Papas sabrosas: 8,20 euros
  • Fardos de pollo crispy: 13,20 euros
  • Tequeños de pistacho: 4,50 euros
  • Coulant con petazetas: 5,90 euros

No solo los comensales caen rendidos, el influencer Joe Burgerchallenge, con casi un millón de seguidores en YouTube, visita Pablo’s Escoburgers cada vez que pisa Gran Canaria. Su aprobación no es casualidad; certifica la calidad y la creatividad que han convertido a este lugar en un referente gourmet en la isla.

Tres direcciones, un mismo ritual

La experiencia Pablo’s Escoburgers está disponible en tres puntos de la isla:

En cada uno, se predican sus “mandamientos”: llegar con hambre, comer con las manos, honrar la salsa secreta y predicar la palabra del buen comer.

Noticias relacionadas y más

En Pablo’s Escoburgers, comer una hamburguesa es mucho más que un acto gastronómico, es un ritual. Uno que combina sabor, actitud y una pizca de rebeldía. Porque aquí, la única ley que importa es la del placer en cada bocado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents