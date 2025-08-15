Una tormenta baña al sur de Gran Canaria en una jornada de intensa calima

Las altas temperaturas y la calima no dan tregua a la zona sur de Isla. Ahora, también se une la lluvia y los truenos. Tras una calurosa jornada en las costas de San Bartolomé de Tirajana en donde los termómetros rozaron los 31 grados al mediodía de este viernes, al caer la tarde una tormenta de verano sorprendió a todas las personas que disfrutaban del comienzo del puente de la Asunción en el sur.

El cóctel de viento, polvo en suspensión, calor y lluvia amenza el comienzo de un fin de semana más largo de lo habitual en Gran Canaria. Aunque llueve desde hace relativamente poco tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las 19:00 horas ya se han acumulado 3,2 litros por metro cuadrado en Maspalomas. Además, también hay rachas de viento de hasta 66 kilómetros por hora.

La lluvia cae tras una mañana de intensa calima. La entrada de polvo en suspensión es tan intensa que la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias tilda el estado del aire como "extremadamente desfavorable" en la zona sur de Gran Canaria. Según los datos del Ejecutivo autonómico, en algunos municipios la calima sextuplica los niveles óptimos de partículas contaminantes en el aire PM10 (partículas menores de 10 micras).

La zona más afectada es Temisas, donde se han llegado a registrar 896 microgramos por metro cúbico a las 14:00 horas, que es casi 17 veces superior al límite que establece la directiva europea sobre la calidad del aire y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo fija en 50 microgramos por metro cúbico.