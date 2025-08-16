Artenara da a conocer, en el marco de las iniciativas de Islas Responsables, su patrimonio religioso y espiritual

La Asociación de Empresarios de Artenara (Edarte) y el Ayuntamiento de Artenara presentan La Ruta Arte Sacro, un innovador itinerario sacro y religioso que hace hincapié en el excepcional patrimonio espiritual del municipio más alto de Gran Canaria y pone especial énfasis en la conexión entre los antiguos lugares sagrados aborígenes de Artenara y los espacios de culto cristiano.

De esta manera, se señalan caminos que unen poblados prehispánicos como Artevirgo, Risco Caído (Patrimonio Mundial de la Unesco), el santuario del Risco Chapí, Cuevas de Caballero, Guardaya y los caseríos de Acusa, evidenciando una continuidad espiritual de más de cinco siglos.

Esta iniciativa, desarrollada por la geógrafa Eva Luna Acosta en colaboración con Eugenio Reyes Naranjo, forma parte del proyecto UniRural, impulsado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas y se enmarca dentro de la Agenda 2030 de Islas Responsables Lab (IRLab). UniRural cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias.

El acto de presentación de esta obra tendrá lugar el viernes, 22 de agosto, en el salón cultural Cronista José Antonio Luján Henríquez de Artenara.

Itinerarios

La Ruta Arte Sacro desarrolla dos itinerarios diferenciados y complementarios, bajo el nombre de Ruta del Casco Municipal y Ruta de los Barrios Rurales, que abarcan la totalidad del territorio municipal.

El primero de ellos, la Ruta del Casco Municipal cuenta con un recorrido por 11 puntos estratégicos que incluye el Mirador de La Atalaya con su Cruz conmemorativa, el Monumento de los Ciclistas, la Iglesia de San Matías con sus excepcionales pinturas murales de José Arencibia Gil, y la venerada Ermita de la Virgen de la Cuevita, excavada en la Montaña del Toril.

La segunda propuesta, la Ruta de los Barrios, plantea un itinerario por los núcleos rurales que conecta el Mirador de las Crucitas, Lugarejo con la Ermita de San Antonio de Padua, y la Ermita de la Candelaria en Acusa, donde se custodia el Cristo de Acusa del siglo XVII.

Patrimonio aborigen y continuidad histórica

Además, La Ruta de Arte Sacro reconoce la aportación de párrocos y cronistas que marcaron la vida religiosa y cultural del municipio, entre ellos José Cástor Quintana Sánchez y Domingo Báez González, así como la investigación de José Antonio Luján Henríquez, cronista oficial del municipio.

En la presentación, se abordarán tradiciones y patronazgos singulares vinculados a la Virgen de la Cuevita, proclamada patrona del Folclore de Gran Canaria desde 1963 y también patrona de los ciclistas de la isla.

Respuesta al reto demográfico

Esta propuesta constituye una herramienta estratégica de revitalización territorial ante la pérdida poblacional de Artenara. Con apenas un millar de habitantes, el municipio busca convertir su patrimonio en un motor de desarrollo económico sostenible que combine turismo cultural, educación y producción artesanal.

En este sentido, Eva Luna Acosta afirma que "el patrimonio rural no se pierde sólo por el paso del tiempo, sino también por el abandono, el expolio y la desfiguración que provoca el desconocimiento". Destaca que "los recursos religiosos son parte de la identidad colectiva, del paisaje emocional y simbólico que ha unido durante siglos a generaciones enteras".

Durante el acto se presentará un avance de materiales digitales de la ruta, como mapas, itinerarios detallados y recursos educativos, para facilitar el acceso y comprensión del patrimonio religioso municipal. El proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal, especialmente en el Mirador de La Atalaya, punto de partida de la ruta principal.

La Ruta Arte Sacro cuenta con el respaldo del Colegio de Geógrafos, el Archivo Provincial de Las Palmas y la Diócesis de Canarias, y ha contado con la colaboración de especialistas como la restauradora María Cárdenes Guerra y el cronista José Antonio Luján Henríquez.